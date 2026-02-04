中國精神病院猛收正常人騙醫保 「住院如坐牢」虐打病患還禁出院
中國媒體《新京報》本週踢爆湖北多間精神病院騙取醫療保險費醜聞，這些醫院以「免費住院」招攬病患，就算沒精神病也歡迎入住，許多老人甚至把這裡當養老院。然而病患入住容易出院難，醫院為保證收入，不讓真、假病患出院，還切斷他們與家人聯繫、動輒虐打、綁床上體罰。
中國《新京報》記者去年12月以應聘護工的名義，先後臥底進入湖北襄陽宏安精神病醫院、湖北宜昌夷陵康寧精神病醫院，該報昨天（2/3）踢爆這起醫療醜聞，湖北省今天（2/4）組織調查小組調查。
免費住院、免費接送
根據報導，多家精神病院對外承諾「免費住院、免費接送」，吸引人入院，醫師也會告訴家屬：「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」醫院人員猛拉業務：「不要錢，只需要住3個月以上，想住多久都可以，可以一直住。」
臥底記者觀察，許多住院者並無明顯精神異常，還有大量看來正常的老人，顯然將精神病院當成可以免費居住、供餐的養老院。就連醫院的護工、保安人員也能辦理住院手續，直接成為「精神病人」，由院方虛構病情、偽造診療方案以騙取醫保。
病人遭虐打、強迫工作
而無論是真假精神病患，住院後就可能面對醫療人員的變臉與嚴苛管理，有護理人員公然宣稱「不聽話的，肯定要揍」，院方對不服「管教」者動輒毆打、搧耳光、踢踹，水管抽打、捆綁、強迫勞動。對護工頂嘴的「病患」會被綁在床上，最久的綁了三天三夜。
入院的「病患」被沒收手機，切斷與外界聯繫。有的「病患」還得幫醫療人員幹活，刷鍋洗碗、清病房、掃廁所、搬運物資，有的要幫忙照顧（真）病人更衣、餵飯、洗澡。
無論真假患者都入院容易出院難，院方為阻撓患者出院，切斷入住者與家屬的聯繫，真或假患者形同被囚於院中；有病人明明康復，卻被院方視作搖錢樹，被迫續住數年。
湖北省組調查小組
報導刊出後震驚社會，湖北省今天（2/4）表示成立聯合調查組，根據公告，小組由省紀委監委、省衛健委、省公安廳、省醫保局等部門組成，趕赴襄陽市、宜昌市徹查精神病院「違規收治患者、涉嫌套取醫保資金」問題。公告稱「一經查實，將依紀依法嚴肅處理，追究相關人員責任」。
《人民日報》今天（2/4）發表評論指出，中國近來高壓打擊欺詐騙保，在此大環境下，精神病院仍能成為「黑箱」、肆意妄為，是因精神病院和精神病患具有一定特殊性，不少患者存在表達障礙，難以語言清晰陳述事件，且多數精神病院是封閉管理。
《新京報》訪問中國資深醫改專家徐毓才也說，精神病院基本是封閉運行「社會監督不了，病人監督不了，家屬也監督不了」。另一方面病人缺乏一定自理和認知能力，「醫院的治療項目，做還是沒做，他自己沒辦法評價，去認定。」
作惡無見證、施暴無後果
《人民日報》指出此事件中，不法醫院正利用了醫院與病患的特殊性及封閉式管理，構築一個不受制約的黑箱，在院內「作惡無見證、施暴無後果」，管理者的意志是唯一規矩，故能肆意阻撓出院、切斷聯繫、暴力馴服等無惡不作。
只有在醫保檢查時，這些醫院管理者才會稍微收斂，稍微顧及律法，院方有時要幫病人辦理假出院，也就是辦了出院手續，人其實還在醫院裡。《新京報》拿到一名病人資料顯示，2024年6月至2025年12月他曾6次辦理出入院手續，但實際上此人從未離開醫院
一位病人受訪說，醫院不敢讓他們真出院是擔心病人出院後就不會再回來住院，而醫院為了保證收入，就不會讓他們真出院。
