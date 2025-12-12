中國紀律學校煉獄／天價學費斂財！跨性別學生挨揍聽力受損 慘遭狼教官性侵

受害學生張恩旭不僅遭到毆打，導致1隻耳朵聽力受損，更被值夜班教官性侵。示意圖非當事人（Pexels提供）

這些中國「素質學校」為了招收學生，不惜採取欺騙與綁架的手段，多達13名學生證實，他們在父母同意下，被假扮成警察或官方人員的員工強行帶走。

根據《BBC》報導，其中一位受害學生張恩旭，是20歲的跨性別女性（出生登記為男性）。她19歲時因家人不接受她決定以女性身份生活而離家，返家祭祖時，被3名假扮警察的男子以「涉嫌詐欺」為由強行拖入車內，而她的父母竟袖手旁觀。

她被送往湖南的「勝博青少年心理成長訓練學校」，在那裡她不僅遭到毆打，導致1隻耳朵聽力受損，更被值夜班教官性侵。學生常被迫進行「超量」體能訓練，伏地挺身的要求可能從「1千下」起跳。

廣告 廣告

她的心理諮詢過程被錄影給父母看，輔導員不斷強迫她接受「你是個男孩，做男孩該做的事」的扭曲觀念。幸運的是，恩旭在朋友報警和外界壓力下，透過將信件偷運出校並發佈到網上而引發公眾關注，1個月後獲救。最終該校因違反行政規定而被關閉。

紀律學校之所以難以根除，核心原因在於其鉅額的利潤。《BBC》臥底調查顯示，該網路的前員工在福建新開辦的學校中坦承：「這個行業的利潤是鉅額的。」1名員工透露，在香港推行類似模式，每位學生每年的收費可達2萬5千美元（約新台幣78萬元）。恩旭的父母也為她支付了高達人民幣6萬5,800元（約新台幣29.1萬元）的6個月學費。

該網路的主要經營者李正，被指控在遭到公眾輿論譴責後，會立即更改校名或更換法定代理人以逃避追查。甚至有前員工透露，他們會用巴士接送學生，以躲避檢查。律師指出，由於有些機構並未註冊為正規學校，監管責任分散於教育、民政和市場監管部門，形成「國家容忍的灰色產業」，使得徹底追究責任極為困難。

恩旭與她的朋友目前正積極蒐集證據，希望能讓這些虐待和綁架的行為得到警方的介入與調查，她們的目標很明確：讓所有這些紀律學校徹底關閉。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

中國紀律學校黑幕／鐵絲網後的煉獄：揭祕中國素質學校亂象與少女寶寶的夢魘

六四學運領袖恭賀馬查多 中國持續新聞管制！民眾不知和平獎得主是誰

日本再發生6.7強震！ 北海道、青森觀測到海嘯