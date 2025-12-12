中國紀律學校黑幕／鐵絲網後的煉獄：揭祕中國素質學校亂象與少女寶寶的夢魘
近年來，中國出現一種名為「素質教育學校」或「紀律學校」機構，鎖定焦慮的家長，承諾以軍事化管理來「矯正」他們眼中叛逆、沉迷網路、談戀愛或有情緒困擾的青少年。
然而，《BBC》深入調查卻揭露，在這些高牆鐵絲網背後，實行的卻是令人心驚的暴力、性侵和綁架。這些機構已發展成一個快速膨脹的產業，向急於解決親子衝突的城市中產階級家庭，推銷「軍事化紀律」能讓孩子變得聽話順從。
報導指出，這些學校常與1名退役軍人李正及其人脈網有關聯，即使部分學校因醜聞被關閉，也能迅速更名或遷址後重新開張，使監管難度極高。
化名為寶寶的受訪者，回憶起她14歲那年，被母親送進湖南省的「勵錚素質教育學校」的經歷。當時她只是逃學，卻面臨了長達6個月的煉獄生活。寶寶提到，她的母親在學校參觀時悄悄離開，等她意識到不能離開時為時已晚。
最初她試圖反抗教官，但很快便被制伏。最讓她感到屈辱的是，在被留置期間，她被教官以一種性侵的方式搜身，觸碰她所有敏感部位。
在校期間，寶寶的生活被持續的恐懼所籠罩，體罰在這裡無所不在。她說，如果同學的舞蹈或軍體拳動作不標準，會被教官用水管毒打，導致全身嚴重瘀青。她曾向輔導員表示想輕生，卻得到「如果你真的想死，就不會坐在這裡」的冷漠回應，造成極大的心理創傷。
她的母親為這6個月支付了約人民幣4萬元（約新台幣17.6萬元），但學校卻沒有提供任何學術課程。5年後的今天，已19歲的寶寶仍然飽受創傷。她未再重返校園，只能靠線上直播和遊戲維生。她感嘆，這些學校本質上就是「詐騙」，它們以暴制暴的教育理念「根本就不應該存在」。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
