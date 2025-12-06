中國紅炸男星驚傳「徒手攀岩出事」！0防護「失速下墜」粉崩潰了

娛樂中心／綜合報導



中國演藝圈近期從于朦朧離奇死亡，到李連杰開刀遭傳器官移植，真假討論遍布全網，近日中國知名男星王一博錄製節目「0防護攀峭壁落水」的意外，也瞬間引爆粉絲關注，畫面曝光可以看到王一博身上沒有任何護具、防護繩的攀爬岩壁，下一秒竟直接失手落水，讓粉絲怒批節目把嘉賓「置身於危險之中」，面對大炎上討論情形，節目組則出面說明了。





28歲中國男星王一博在微博擁有4千萬名粉絲。（圖／翻攝自王一博@微博）

28歲中國知名男團「UNIQ」成員王一博，私下熱愛戶外活動，進而受邀節目拍攝外景主題，近日他就在挑戰「登頂或落海」關卡時，被拍到他身上沒有任何防護，徒手挑戰攀爬海邊峭壁的畫面，沒想到下一秒就因為岩壁濕滑，讓他瞬間抓不穩、整個人摔入海中，相關畫面曝光之後，就讓粉絲氣炸，認為節目安排太危險：「注意安全啊」、「懼高又怕水的我」、「好危險呀！」、「看得我心好累」、「我的老天爺。」

王一博外景節目拍攝挑戰徒手攀峭壁。（圖／翻攝自微博）

王一博手滑從岩壁摔下來畫面曝光，讓粉絲怒了。（圖／翻攝自微博）

針對外界對本次事件的疑慮，節目組隨後發出聲明強調，相關畫面並非意外，而是節目預先安排的挑戰內容，解釋拍攝現場實際高度僅有「3.8公尺」，王一博落水時也依照標準動作「雙腳筆直入水」，能有效分散衝擊力，因此並未造成任何身體損害，此外，節目組表示，團隊在拍攝前已由專業替身反覆進行約20次落水測試，並對水深、浪高等條件進行精準測算，確認安全無虞後才正式拍攝。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

