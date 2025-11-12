中國終於封殺芬太尼出口 ! 大毒梟張志東也落網 美洲毒品供應鏈將斷鏈
[Newtalk新聞] 自 2018 年底以來，美中雙方因芬太尼前體化學品出口管制問題爭執不休。中國一直未對出口採取正式禁令，引發外界質疑其背後原因。分析指出，儘管這類化學品出口金額不高，對中國外匯收入貢獻有限，但背後涉及的華裔毒梟網絡已成美洲毒品供應主力，這可能是中國延遲禁令的原因之一。
近期，在美國持續施壓與貿易戰影響下，中國政府終於採取行動。商務部、公安部、應急管理部、海關總署及國家藥監局五部門聯合公告，將美國、墨西哥與加拿大增列入《特定國家(地區)目錄》，並針對這三國單獨列入 13 種易製毒化學品。官方表示，此舉旨在加強對易制毒化學品出口管理，防止其被用於非法製毒活動。
《華盛頓郵報》調查顯示，供應亞洲冰毒與美洲芬太尼的中國化工公司出自同一條供應鏈，並持續擴張。緬甸東部撣邦已成全球冰毒生產核心地區，並與中國化工公司保持默契，「不准毒品回流中國」，使大量冰毒涌向澳洲、韓國與東南亞市場。
美國司法部近期抓捕的華裔大毒梟張志東，引發國際關注。張志東被譽為「芬太尼界絕命毒師」，負責為墨西哥兩大販毒集團從中國進口數噸化學原料，並提供製毒培訓。他在疫情前前往墨西哥，娶得當地女子並獲得墨西哥身份，能流利使用西班牙語，並使用多個化名，以躲避執法機構。
今年 7 月，張志東更曾透過墨西哥販毒集團協助，從民宅挖洞逃脫，利用多輛汽車迷惑追捕，最終乘私人飛機前往古巴，再通過古巴進入俄羅斯，直至俄羅斯海關查出證件造假，遣返回古巴。在墨西哥政府要求下，昨日張志東終於被遣返回墨西哥，隨後引渡至美國。
據美國政府指控，張志東掌控遍布中美洲與南美洲的走私網絡，包括 150 家空殼公司與 170 個銀行帳戶，每年收益超過 1.5 億美元，向美國走私可卡因、芬太尼及甲基安非他命總量超過數千磅。分析指出，他的危害程度堪比墨西哥頂級大毒梟，其案件也再次凸顯中國化工供應鏈在全球毒品市場的角色。
更多Newtalk新聞報導
控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復
中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥
其他人也在看
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 14 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 7 小時前
高市早苗言論惹怒大陸 林劍嗆問：想把中日關係帶向何方？
大陸駐大阪總領事薛劍，8日深夜就日本首相高市早苗關於「台灣有事就是存亡危急事態」的答詢，在「X」上發文稱「那種骯髒的頭，就應該毫不猶豫斬掉」，無禮發文引發日本輿論譁然。大陸外交部發言人林劍今（10）日中廣新聞網 ・ 1 天前
痛批高市早苗「台灣有事論」 國台辦：嚴重違背一中原則
日本首相高市早苗日前表示，如果台灣有事，伴隨對方使用武力，有可能會構成日本的「存亡危機事態」，日本將可能行使「集體自衛權」。國台辦則表示，日本這項言論，已經嚴重違背一個中國原則，大陸外交部方面已經向日中廣新聞網 ・ 3 小時前
被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
黃暐瀚親揭台灣外交艱難史，回顧李登輝卸任赴日開刀遭阻、連戰1997年訪歐連記者會都無法召開的過往。他強調，不論藍綠執政，任何國際發聲機會都值得珍惜，以此回應網友對副總統蕭美琴IPAC演說的質疑，呼籲以國家利益為優先。風向台灣 ・ 3 小時前
戰狼嗆斬首高市形同宣戰？他再曝「介入日國會」惡行！
論壇中心/綜合報導日本首相高市早苗在眾院質詢表示「台灣有事恐成日本存亡危機」 ，日本自衛隊將可行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍為此氣得跳腳，在社群媒體上嗆「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。對此，政治學教授王智盛表示，中國戰狼這番言論，簡單講就是要斬首日本首相高市早苗、「形同對日本宣戰」。而日本首相高市早苗在風波之後表示「台灣有事發言符合日本政府見解，不會撤回或取消」，王智盛在《台灣向前行》節目中分析，高市早苗的回應很有風度，但中國駐大阪大使高喊要斬首高市早苗，這是多大的一個外交對抗，有哪個國家高層外交官會直接嗆、要斬首你們領導人？王智盛更以「中國駐瑞典大使威脅瑞典官員、威脅記者」為例指出，2021年戰狼外交最猖狂的那個時候，那時候桂從友也是跟瑞典鬧得不可開交，當時瑞典的參眾議員聯合要求瑞典政府，把桂從友驅逐出境，中國後來迫不得已，把桂從友換掉。王智盛指出，薛劍的行為並不是正常的外交批判行為，就是中國戰狼外交，這次狀況真的是匪夷所思。王智盛直指，薛劍也不是第一次做這個事情，他其實已經有一些惡名昭彰的行為，他曾經在日本選舉要求在日中國人支持親中政黨，「這已經是介入內政」，除此之外，薛劍還直接點名日本眾議員，恐嚇跟台灣比較好的議員，要求不要來台灣，中國直接介入日本國會，戰狼醜陋面貌在薛劍身上展露無遺。原文出處：向前行(影)／戰狼嗆斬首高市「形同宣戰」 王智盛再曝「介入日本國會」嘴臉！ 更多民視新聞報導鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...民視影音 ・ 1 天前
蕭美琴遭造謠「80億歐元換演講」！外交部報案了：完全子虛烏有
副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題前進歐洲議會發表演說，寫下了台灣外交史上嶄新的一頁。然而，卻有網友造謠「法國BBC報導台灣捐了80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」。對此，外交部已於今（10）日行文內政部警政署及法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 2 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 2 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 6 小時前