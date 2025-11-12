中國終於封殺芬太尼出口 ! 大毒梟張志東也落網 美洲毒品供應鏈將斷鏈

自 2018 年底以來，美中雙方因芬太尼前體化學品出口管制問題爭執不休。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

[Newtalk新聞] 自 2018 年底以來，美中雙方因芬太尼前體化學品出口管制問題爭執不休。中國一直未對出口採取正式禁令，引發外界質疑其背後原因。分析指出，儘管這類化學品出口金額不高，對中國外匯收入貢獻有限，但背後涉及的華裔毒梟網絡已成美洲毒品供應主力，這可能是中國延遲禁令的原因之一。

近期，在美國持續施壓與貿易戰影響下，中國政府終於採取行動。商務部、公安部、應急管理部、海關總署及國家藥監局五部門聯合公告，將美國、墨西哥與加拿大增列入《特定國家(地區)目錄》，並針對這三國單獨列入 13 種易製毒化學品。官方表示，此舉旨在加強對易制毒化學品出口管理，防止其被用於非法製毒活動。

廣告 廣告

《華盛頓郵報》調查顯示，供應亞洲冰毒與美洲芬太尼的中國化工公司出自同一條供應鏈，並持續擴張。緬甸東部撣邦已成全球冰毒生產核心地區，並與中國化工公司保持默契，「不准毒品回流中國」，使大量冰毒涌向澳洲、韓國與東南亞市場。

《華盛頓郵報》調查顯示，供應亞洲冰毒與美洲芬太尼的中國化工公司出自同一條供應鏈，並持續擴張。 圖：達志影像／美聯社

美國司法部近期抓捕的華裔大毒梟張志東，引發國際關注。張志東被譽為「芬太尼界絕命毒師」，負責為墨西哥兩大販毒集團從中國進口數噸化學原料，並提供製毒培訓。他在疫情前前往墨西哥，娶得當地女子並獲得墨西哥身份，能流利使用西班牙語，並使用多個化名，以躲避執法機構。

今年 7 月，張志東更曾透過墨西哥販毒集團協助，從民宅挖洞逃脫，利用多輛汽車迷惑追捕，最終乘私人飛機前往古巴，再通過古巴進入俄羅斯，直至俄羅斯海關查出證件造假，遣返回古巴。在墨西哥政府要求下，昨日張志東終於被遣返回墨西哥，隨後引渡至美國。

據美國政府指控，張志東掌控遍布中美洲與南美洲的走私網絡，包括 150 家空殼公司與 170 個銀行帳戶，每年收益超過 1.5 億美元，向美國走私可卡因、芬太尼及甲基安非他命總量超過數千磅。分析指出，他的危害程度堪比墨西哥頂級大毒梟，其案件也再次凸顯中國化工供應鏈在全球毒品市場的角色。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復

中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥