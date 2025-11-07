中國結婚與生育率持續低迷 政府推簡化結婚流程

結婚攝影師：「都看我，都看我，欸對就是這樣。」

在攝影師引導下，秀出結婚證，露出甜蜜微笑。這裡是北京的護國觀音寺，也是官方的結婚登記中心之一。由於觀音象徵吉利，加上古色古香的環境，許多新人登記後還會順便拍攝結婚照，為完成人生大事的一天留念。

中國結婚與生育數字持續低迷，在去年更是下降了超過20%。因此中國官方推出新政策，簡化結婚流程。在過去，結婚必須取得戶口名簿，並且回到其中一方的戶籍地登記。在現在，則只要準備簡單的證件與聲明，在全國任何戶籍單位都可以登記。

新人王潔儀說：「我們都是山東人，在北京工作，現在因為北京有這個政策嘛，領證提供了非常便捷的政務服務。」

新人詹勇強指出，「也不用到處兩地折騰，在當地就可以辦證了，特別方便。」

除了北京，還有很多城市將結婚登記點設在名勝古蹟，還推出特殊結婚行程。像是南京夫子廟推出古代婚禮，按照明代的儀式完婚；成都則將登記點設在海拔3000多公尺、風景壯麗的西嶺雪山上，不只鼓勵結婚，也帶動觀光。

不過，人口學專家也指出，選擇結婚有很多複雜的因素。簡化手續只讓原本就想結婚的人結得更方便，但未必能讓不打算結婚的人改變心意。

密西根大學社會系教授周雲表示，「同時我們知道，中國年輕人對於步入婚姻有深刻複雜的感受，很多時候是夾雜著矛盾與焦慮，所以移除地理限制的政策，不太可能讓結婚率長期回彈、改變或上揚。」

專家還指出，青年高失業率、社會競爭以及傳統家庭期待，都影響社會整體氛圍，也可能讓想要步入婚姻殿堂的年輕人裹足不前。這項政策雖然有趣，中國今年上半年的結婚對數也略有回升，但長期成效仍然值得多觀察。





