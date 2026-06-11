中國統戰官員出席鄭麗文僑宴 陸委會憂心：中共勢力已滲入美國僑界

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

據台灣基進臺北黨部主任委員吳欣岱揭露，國民黨主席鄭麗文在美國僑宴時，身旁坐著有中共統一戰線工作部旗下機構官員身分的俞國梁（鄭麗文右2）。（圖／翻攝吳欣岱FB）



國民黨主席鄭麗文訪問美國時出席僑宴，日前傳出與中共統戰官員合照，引發關注，其後在紐約智庫「亞洲協會」座談時，有一名旅居海外的中國人質疑鄭麗文「擁抱共產黨」，質疑者被趕出會場後，竟遭疑似中國黑幫成員威脅，對於接連的爭議事件，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天（6/11）坦言，「我必須承認，這個的確是蠻令人憂心的現象」，這顯示中共勢力已滲入美國僑界，陸委會將此列為重要警示現象。

陸委會今天下午舉行例行記者會，有記者問到，鄭麗文訪美期間出席僑宴，有中共統戰官員出席，還與鄭麗文合影；隨後鄭麗文到紐約智庫「亞洲協會」訪問，有海外中國人在座談會上質疑鄭麗文「擁抱共產黨」，該名中國人被趕出會場後，場外疑似遭到出現中國黑幫成員威脅，問陸委會有何評論？

廣告 廣告

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝

梁文傑表示：「我必須承認，這個的確是蠻令人憂心的現象」。梁文傑說，從中國和平統一促進會幹部，到「大陸人在美國的黑幫」，頻繁出現在這些場合，包括鄭麗文的晚會、其他參訪行程、座談會等，都可以看出相關問題。

梁文傑也示警：「你可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我們在美國的僑界」。梁文傑說，傳統上，台灣僑界雖然有所謂「老僑」、「新僑」，但基本上大家都支持中華民國。不過，從這次種種跡象看起來，可能中共勢力已經滲入僑界，而且影響力還不小。

梁文傑直言，「這個背後介入的影子，其實大家都可以看得到」，梁文傑也強調，針對這樣的現象，陸委會將會把它列為「重要警示現象」。

更多太報報導

國台辦批陸委會「獨裁」 梁文傑回敬中國：爛梨子假裝不了蘋果

同框統戰部官員！鄭麗文再爆「紐約和統會長」出席另場僑宴 國民黨回應了

認了鄭麗文訪美同框中共統戰部官員 國民黨：僑胞邀的、鄭不認識