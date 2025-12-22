中國經濟下滑超乎預期



文/張正修

2025年的中國成長率，實際恐僅落在2─3％區間，是官方數據的一半

智庫「羅迪姆集團」（Rhodium Group）發布推估指出，中國經濟在2025年的成長率僅停留在 2.5─3％，這幾乎是官方數據所暗示的成長的一半。據稱，2025年後半的固定資產投資的下滑造成了影響。

每年3月召開的全國人民代表大會（全人代），預料在公布下一個五年計畫的時候，將會宣稱已達成「約5％」的年度成長率目標。

但是，羅迪姆集團指出，約 5000億美元的需求損失並未被計入。報告書強調：「中國2025年的經濟成長，將取決於下半年的投資單單只是減少呢 ？還是已經崩壞呢？」羅迪姆集團並指出，雖然固定資產的投資呈現下降，但資本形成在數據上看起來仍然對GDP成長有正面貢獻，這顯示出了矛盾。

中國國家統計局並未立即對評論的要求加以回應。

羅迪姆集團同時預測，2026年中國的成長率也僅會落在 1─2.5％，遠低於 國際貨幣基金（IMF）所預測的 4.5％。