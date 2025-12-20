中國經濟低迷引爆農村怒火 英媒：抗爭事件年增 7 成 土地徵收成導火線

今年湖南省煙火店老闆彭海勇發出死亡控訴，指控湖南省郴州副市長彭生智不顧民生，索取禮品、煙火等。 圖：翻攝自李老師不是你老師

[Newtalk新聞] 中國經濟持續不振的背景下，社會緊張情緒明顯升高，農村地區因土地徵收與地方財政壓力引發的抗爭事件快速增加。截至今年 11 月底，相關事件數量已較去年全年暴增約 7 成，顯示基層民怨正持續累積。

《衛報》 19 日報導指出，海南省臨高縣民眾 11 月因不滿地方政府拆除一座小型道教廟宇而發起抗議，雖然規模不大，但類似場景近來在中國多個農村地區反覆出現，成為經濟壓力下的常態景象。

報導引述總部設於華府的 自由之家 旗下「中國異議監測」資料指出，今年前 11 個月已記錄 661 起農村抗爭事件，相較去年全年增加約 70 %，顯示農村社會衝突正快速升溫。分析指出，經濟成長放緩以及所謂「內捲」的過度競爭，使許多原本前往大城市尋求發展機會的民眾被迫返鄉，但回到農村後，迎接他們的並非中共長期宣稱的繁榮前景，而是有限的經濟機會與高度不確定性。

報導指出，許多返鄉者仍未達退休年齡，帶著城市生活的期待與更高的政治覺知，卻在農村面臨就業不足與發展受限的現實，心理落差加劇，更容易引發不滿情緒。

《衛報》提到，近期多起農村抗爭皆與土地問題密切相關，例如湖南省同興村 9 月爆發反對農地徵收行動，貴州則在 11 月出現反對政府強制推動火葬的抗議。雖然目前沒有證據顯示這些事件彼此串聯或形成全國性動員，但在經濟下行壓力下，社會不滿情緒明顯助長抗爭發生的可能性。

經濟放緩已加劇地方政府長期存在的債務壓力，估計地方負債總額高達人民幣 44 兆元（約新台幣 197 兆元）。在房地產市場持續低迷的情況下，土地仍是地方政府重要的融資與抵押來源，但官方提供的補償往往無法被村民視為合理，成為衝突的核心因素。

此外，經濟不振導致失業與收入不穩，也使民眾對現狀的不滿進一步擴大，抗爭意願隨之升高。報導引述分析指出，這類農村抗爭事件短期內或許不致直接威脅中國政權穩定，但農村基層的不滿正變得愈來愈難以消化與處理，已成為北京當局必須正視的結構性風險。

