中國經濟低迷 紐時：絕望情緒洶湧 愛國主義教育已無號召力

〔國際新聞中心／綜合報導〕紐約時報指出，中國經濟低迷，社會的絕望情緒暗潮洶湧，人們在社群媒體和私下交談中反覆出現的主題之一，是對失業、降薪和生計艱難的擔憂，中共一貫鼓吹的愛國主義教育如今已經無法引起共鳴，習近平高喊的「中國夢」已經褪色。

紐約時報中文版14日刊出常駐北京自由撰稿人高雨莘(Helen Gao)的評論文章。在這篇題為「『外強中乾』的祖國讓中國人感到絕望」的文章中，高雨莘指出，當今中國人正生活在一種奇怪的悖論之中。一方面，中國在國際上看似強大，是美國在塑造世界的能力方面唯一的對手。最近美國總統川普與中國國家主席習近平會晤，宣布貿易戰休戰，進一步強化了這一敘事，而北京也樂於推動它：一個在外部挑戰面前堅韌不拔、團結一致的國家。

然而，文章指出，這種強硬的外表在中國國內卻被戳破，人們對經濟和個人前景黯淡的絕望感無所不在。對於這種國家自信與民眾疲憊之間的反差，中國人以「外強中乾」這個詞來概括。

許多人現在感受到，正是那些讓中國在海外顯得強大的國家政策，正在傷害他們自身的利益。政府更關心建立全球影響力、主導出口市場，而非解決民生挑戰。數年前針對私營部門的打壓行動，被普遍視為中產階級生計受損的根源，財政資源被引導至政府認為更具戰略意義的行業，如電動汽車、太陽能和造船業。

與此同時，中國在稀土供應鏈和加工領域的全球壟斷，在國內造成空氣和土壤污染。

如今，人們感到一種苦澀的憤怒，他們成為1個痴迷於世界大國地位和擊敗美國的國家的犧牲品，卻無從發聲，這種情緒可能還會加劇。

在社群媒體廣傳的1篇貼文指出，政府在自誇時，普通人的日常掙扎，包括找工作、填飽肚子、教育子女等，卻困難重重，與美國打贏貿易戰意味著「準備犧牲一部分人民」。這篇發文及類似內容很快便遭到審查機構封鎖。

文章指出，多年前，中國人會基於政府數十年來灌輸的條件反射式民族主義，為「人民日報」鼓吹的「制度優勢」歡呼，但如今這種愛國情懷幾乎被反映民生困境的聲音所淹沒。

據估計，約2億人在零工經濟中勉強維持生計，許多消費者因為房地產市場崩盤導致淨資產縮水，不得不削減開支，使經濟陷入通貨緊縮漩渦。而經濟不安全感又導致人們放棄結婚和生育，加劇全國人口下降的趨勢。

此外，當多數人面臨日益黯淡的前景時，民眾對那些被視為利用經濟或政治關係獲取機會的既得利益者，也愈發仇視。心理健康問題據信也在上升，過去幾年來一連串無差別持刀襲擊和其他暴力事件，便是佐證。

北京現在已經無法再指望條件反射式的愛國主義，為其日益強勢的外交立場背書。中共在9月為紀念2次世界大戰結束80週年舉行盛大閱兵，許多人公開質疑，為什麼不把這些錢用來改善民生？

長久以來，中國在一種心照不宣的社會契約下取得繁榮，即中共給予人民更多改善生計的自由，以換取政治服從。近年來，政府宣傳中已不再強調2012年習近平上台時，反覆提及的「中國夢」。或許是因為政府認為，其願景已大半實現，但更可能的是，中共心知肚明，在目睹夢想日漸黯淡的民眾聽來，這樣的說辭已顯得蒼白無力。

