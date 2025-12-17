中國經濟工作會議又有大將遭清洗！《日經》指政治局委員馬興瑞「連續2次缺席」：「鐵桿習家軍」也恐隨時成為整肅對象
北京於本月10至11日召開「中央經濟工作會議」。《日經》指出，今年中國中央經濟工作會議最大看點並不在經濟本身，而是一個異常現象，「中國領導人習近平的側近們有誰現身、誰消失」。《日經》點出，有「習時代急速竄升的新星」之稱的政治局委員馬興瑞不僅缺席本次會議，11月下旬的政治局集體學習也未露面，「連續兩次缺席，顯然事出有因」。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
習近平側近人人自危，揣摩上意擴大對日報復，中國經濟工作會議再現異常動向
今年中國中央經濟工作會議最大的看點，並不在經濟本身，而是在於一個異常現象——中共總書記習近平的側近們，究竟誰出席、誰缺席。
這項年末例行的重要黨內會議，原本是黨領導層齊聚一堂，決定來年經濟運作方針的場合。然而，10日至11日舉行的這次會議，在中國國內外引發高度關注的，並非經濟政策是否出現重大轉向，而是「誰現身、誰消失」。
浮現出的跡象顯示，習政權內部的大規模清洗仍將持續。10月下旬召開的中共中央第四次全體會議（四中全會），針對習近平側近的解放軍高層進行大規模整肅，已成為熱議焦點。
而在此次經濟工作會議上，又有一位可稱為「習時代急速竄升的新星」缺席。此人正是政治局委員馬興瑞。他不僅缺席本次會議，11月下旬的政治局集體學習也未露面，已是連續兩次缺席，顯然事出有因。
現年66歲的馬興瑞，履歷可謂耀眼。雖非軍職出身，但長期任職於與軍方關係密切的工業部門，並快速晉升。曾任中國航天科技集團總經理，負責火箭發射、衛星等核心領域，並獲選中國央視主辦、被稱為「中國經濟奧斯卡」的「十大經濟年度人物」。
2013年進入政府體系，2015年被拔擢為深圳市委書記。深圳不僅是中國高科技產業重鎮，也是當前問題叢生的房地產與大型企業集中地。2017年升任廣東省省長，2021年出任新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年更晉升政治局委員。
馬興瑞籍貫山東，是習政權第三任期中顯著受重用的「山東幫」成員之一，與習核心圈存在強烈的地緣關係，被視為典型「直升機式」快速升遷。
然而，今年7月，他突然被解除兼任的新疆自治區最高職務。當時官媒稱將「另有安排」，但5個月過去，至今未公布任何新職務。對於一名理應相對清閒的政治局委員而言，連續缺席兩場關鍵會議，極為罕見。
由於馬興瑞曾主政深圳與廣東，鄰近的香港對其動向格外關注。即便是被視為「親中」的香港媒體，也對其缺席經濟工作會議視為重大異常。
今年以來，出現問題的現職政治局委員，這已是第二人。此前，中央軍委副主席、政治局委員何衛東已遭到開除黨籍、軍籍。他正是習核心軍中勢力「福建幫」的重要人物。至此，包括政治局常委在內的政治局委員人數，已減至23人。
同樣遭清洗的，還包括中央軍委政治工作部主任苗華，以及在對台戰略中扮演關鍵角色、曾任東部戰區司令員的林向陽，皆屬「軍內福建幫」成員。
這意味著，即便是「鐵桿習家軍」的核心人物，也可能隨時因腐敗等理由成為整肅對象。一旦有來自習核心外、且附有具體證據的指控直達最高層，幾乎沒有任何迴旋空間。
習近平長期以來反覆強調，反腐「不容許哪怕一個例外」。因此，這樣的結果並不令人意外。過去，遠離習核心的派系、部門與人物，早已在反腐中付出慘痛代價；如今，即便身處核心，也難以倖免。
所謂「泣斬馬謖」。即便是自己人，只要專權、腐敗過於顯眼，也必須處分。習親手打造的「鐵的邏輯」，勢必要貫徹到底，且適用於所有人，連習自己也無法例外。最終拍板者，仍是手握最高權力的習本人。
尤其在軍方，真正與腐敗完全無緣的部門幾乎不存在。過去，中國曾鼓勵軍隊自行經商創收，相關工業體系亦然。換言之，正是那些曾在習時代一路高歌猛進的側近，如今反而最為惶恐不安。
在錯綜複雜的權力鬥爭中，沒有人知道何時會成為下一個犧牲品，疑心暗鬼瀰漫整個核心圈。
這種恐懼結構，不僅束縛了習側近集團，也影響其周邊官員的行為模式。為了自保，官僚們不斷揣摩最高層意向，試圖「先行一步」討好，導致過度的自我防衛與過火行動。
這種過度揣摩，也在某種程度上加速了近期的「對日制裁」。距離日本首相高市早苗就「台灣有事」發表國會答辯，已過約40天。針對該發言的一連串高調制裁，仍看不到終點。
10月31日，在韓國舉行的習近平與高市的首次會談，由中國外交部主導安排。為了守護「別格領袖」習的顏面，擔心矛頭轉向自身的官員們，正竭盡全力展現強硬。對日強硬言行，正是手段之一。中國駐大阪總領事在X（前推特）上的異常發文，便是先兆。
對於中國高官對習近平的異常恐懼，美國總統川普也罕見地以現場觀察給出直白評語。「我從沒見過那麼害怕的人。」這是他在10月30日韓國釜山、於韓國空軍基地內舉行的美中首腦會談現場所描述的畫面。
當時坐在習兩側的，是政治局常委蔡奇（黨內排名第五）與政治局委員兼外長王毅。兩人背脊筆直、幾乎一動不動，被形容為極度畏懼。而習甚至放話：「所有問題由我一個人回答。」
在對日制裁上，並非僅外交部行動。其他中央部門、其下的國企與地方政府，也必須至少拿出一、兩項「看得見的措施」，以示「站隊」，為自己累積政治分數。
在沒有明確上級指令的情況下，這種揣摩上意往往導致過度、甚至異常的行為。例如，演唱《ONE PIECE》主題曲的歌手大槻真希，在上海演出時被強行切斷音響、熄燈中斷表演。本可事前取消，卻選擇不必要的「羞辱式處理」。
即便是曾享盡權勢榮光的習側近核心成員，也可能成為清洗對象。這正是習政權獨有、錯綜複雜的內政結構。其內部動盪，勢必對未來的對日制裁與日中關係走向，產生深遠影響，值得持續高度關注。
（圖片來源：三立新聞、人民早報）
更多放言報導
習近平下令國民黨「阻擋軍售」？趙怡翔談「朱立倫是贊成的」：相信很多藍白委員同意、但少數人意見凌駕…籲共同思考、檢視：為什麼有人反對？有什麼不合理原因？
致電川普抗議無效還間接凸顯「美日情誼」...林修民酸習近平無招可打：按數據，日本根本無須理會中國
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 132
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 124
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 234
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 23 小時前 ・ 171
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 101
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 93
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 194
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 51
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 2
名家論壇》黃創夏／賴清德「戰（站）」起來
[NOWnews今日新聞]千夫所指無疾而死，那是指一般有起碼良知和道德感之人，千萬不要寄望那些已經肆無忌憚的人物，特別是本質就是政客的人物會因為群情洶洶就幡然醒悟，他們只會變本加厲，更加蠻橫衝撞，更會...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 25
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 30
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請
新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告
賴清德總統15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
賴清德會是下一個尹錫悅？王鴻薇對比2人「如出一轍」舉動：細思極恐
南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經過長達180天的調查，終於公布正式報告，內容指出，尹錫悅早在2023年10月之前就開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。對此，藍委王鴻薇在臉書發文表示，對比總統賴清德上任後一意孤行，發言一再挑起台海緊張氛圍，日前更公開支持行政院長卓榮泰不副署的舉動，讓人細思極恐。王鴻薇表示，南韓......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 6
拒台灣人入境、就懲罰你! 古巴龍蝦出口台灣狂瀉逾7成
財經中心／綜合報導韓國入境申報，從今年二月開始全面改成電子系統，但台灣欄位卻被寫成中國、括號台灣，街訪民眾，國人直呼非常不舒服，希望外交部能硬起來，印太戰略執行長矢板明夫也撂狠話，說你改我也改，台灣可以把入境卡從首爾改漢城抵制他們，台灣主權一再受挑戰，政府從去年開始抵制古巴龍蝦，進口量比去年下滑七成。位處墨西哥灣口的古巴，氣候炎熱，有宏偉歷史建築物，不過親中立場，讓觀光受衝擊，根據台灣觀光署數據，從107年後幾乎沒人到古巴，2023年12月有加拿大台僑，持台灣護照被施壓要用中國護照才可入境，當場被遣返，但我國也不是省油的燈。對我不友善！台拒買古巴龍蝦 矢板明夫喊把首爾改「漢城」。(圖/民視新聞)今年五月，古巴獨立媒體爆出，龍蝦出口拖垮經濟，台灣祭出經濟制裁，大幅降低從古巴進口龍蝦，從數據看來，比去年大減7成，進口排名從去年第4名一口氣掉到第12名，有國人很認同。街訪民眾說我覺得我們應該有適當的反應，因為台灣的處境，在國際上的處境非常艱難，對於不友善的國家，我們還是要適當反應，我們不需要去討好他們，我們要有自己的尊嚴。印太戰略智庫執行長矢板明夫分析當然說外交這種事情，尊嚴很重要的嘛，對臺灣自己的經濟，經濟傷害不是很大的話，我覺得做起來沒有問題。印太戰略智庫執行長矢板明夫，在臉書替台灣打抱不平，尤其看到韓國今年2月起全面廢止紙本入境，改電子系統，把台灣欄位標示成China（Taiwan），矢板明夫建議外交部正式行文韓國，在韓方未修正前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼，文末撂下狠話，對一個上千年來一直沒有辦法脫離「給中國當小弟」這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已！不少去韓國旅遊的民眾，坦言入境看到China（Taiwan）都很不舒服。對我不友善！台拒買古巴龍蝦 矢板明夫喊把首爾改「漢城」。(圖/民視新聞)印太戰略智庫執行長矢板明夫接受民視新聞訪問說首先總統已經說話了嘛，對方完全忽視的話，那麼尊嚴就會受到損傷，以後總統說話沒人聽了嘛，要成本小嘛，第二要可逆性，就是說他改了你也可以改嘛。矢板明夫認為，入境卡爭議，已經升級到總統層級，有必要採取行動，適度反擊，不能一再退讓。原文出處：對我不友善！台拒買古巴龍蝦 矢板明夫喊把首爾改「漢城」 更多民視新聞報導政院擬不副署財劃法 黃國昌放話：若一意孤行會上街抗議黃安突回台灣再拍片喊「台灣省」！下秒忘情囂張1舉動恐又觸法共艦喊"中國台灣"干擾國軍 神秘人無線電嗆"五字箴言"網讚爆民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 9