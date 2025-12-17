中國經濟工作會議又有大將遭清洗！《日經》指政治局委員馬興瑞「連續2次缺席」：「鐵桿習家軍」也恐隨時成為整肅對象

北京於本月10至11日召開「中央經濟工作會議」。《日經》指出，今年中國中央經濟工作會議最大看點並不在經濟本身，而是一個異常現象，「中國領導人習近平的側近們有誰現身、誰消失」。《日經》點出，有「習時代急速竄升的新星」之稱的政治局委員馬興瑞不僅缺席本次會議，11月下旬的政治局集體學習也未露面，「連續兩次缺席，顯然事出有因」。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

習近平側近人人自危，揣摩上意擴大對日報復，中國經濟工作會議再現異常動向

今年中國中央經濟工作會議最大的看點，並不在經濟本身，而是在於一個異常現象——中共總書記習近平的側近們，究竟誰出席、誰缺席。

這項年末例行的重要黨內會議，原本是黨領導層齊聚一堂，決定來年經濟運作方針的場合。然而，10日至11日舉行的這次會議，在中國國內外引發高度關注的，並非經濟政策是否出現重大轉向，而是「誰現身、誰消失」。

浮現出的跡象顯示，習政權內部的大規模清洗仍將持續。10月下旬召開的中共中央第四次全體會議（四中全會），針對習近平側近的解放軍高層進行大規模整肅，已成為熱議焦點。

而在此次經濟工作會議上，又有一位可稱為「習時代急速竄升的新星」缺席。此人正是政治局委員馬興瑞。他不僅缺席本次會議，11月下旬的政治局集體學習也未露面，已是連續兩次缺席，顯然事出有因。

現年66歲的馬興瑞，履歷可謂耀眼。雖非軍職出身，但長期任職於與軍方關係密切的工業部門，並快速晉升。曾任中國航天科技集團總經理，負責火箭發射、衛星等核心領域，並獲選中國央視主辦、被稱為「中國經濟奧斯卡」的「十大經濟年度人物」。

2013年進入政府體系，2015年被拔擢為深圳市委書記。深圳不僅是中國高科技產業重鎮，也是當前問題叢生的房地產與大型企業集中地。2017年升任廣東省省長，2021年出任新疆維吾爾自治區黨委書記，2022年更晉升政治局委員。

馬興瑞籍貫山東，是習政權第三任期中顯著受重用的「山東幫」成員之一，與習核心圈存在強烈的地緣關係，被視為典型「直升機式」快速升遷。

然而，今年7月，他突然被解除兼任的新疆自治區最高職務。當時官媒稱將「另有安排」，但5個月過去，至今未公布任何新職務。對於一名理應相對清閒的政治局委員而言，連續缺席兩場關鍵會議，極為罕見。

由於馬興瑞曾主政深圳與廣東，鄰近的香港對其動向格外關注。即便是被視為「親中」的香港媒體，也對其缺席經濟工作會議視為重大異常。

今年以來，出現問題的現職政治局委員，這已是第二人。此前，中央軍委副主席、政治局委員何衛東已遭到開除黨籍、軍籍。他正是習核心軍中勢力「福建幫」的重要人物。至此，包括政治局常委在內的政治局委員人數，已減至23人。

同樣遭清洗的，還包括中央軍委政治工作部主任苗華，以及在對台戰略中扮演關鍵角色、曾任東部戰區司令員的林向陽，皆屬「軍內福建幫」成員。

這意味著，即便是「鐵桿習家軍」的核心人物，也可能隨時因腐敗等理由成為整肅對象。一旦有來自習核心外、且附有具體證據的指控直達最高層，幾乎沒有任何迴旋空間。

習近平長期以來反覆強調，反腐「不容許哪怕一個例外」。因此，這樣的結果並不令人意外。過去，遠離習核心的派系、部門與人物，早已在反腐中付出慘痛代價；如今，即便身處核心，也難以倖免。

所謂「泣斬馬謖」。即便是自己人，只要專權、腐敗過於顯眼，也必須處分。習親手打造的「鐵的邏輯」，勢必要貫徹到底，且適用於所有人，連習自己也無法例外。最終拍板者，仍是手握最高權力的習本人。

尤其在軍方，真正與腐敗完全無緣的部門幾乎不存在。過去，中國曾鼓勵軍隊自行經商創收，相關工業體系亦然。換言之，正是那些曾在習時代一路高歌猛進的側近，如今反而最為惶恐不安。

在錯綜複雜的權力鬥爭中，沒有人知道何時會成為下一個犧牲品，疑心暗鬼瀰漫整個核心圈。

這種恐懼結構，不僅束縛了習側近集團，也影響其周邊官員的行為模式。為了自保，官僚們不斷揣摩最高層意向，試圖「先行一步」討好，導致過度的自我防衛與過火行動。

這種過度揣摩，也在某種程度上加速了近期的「對日制裁」。距離日本首相高市早苗就「台灣有事」發表國會答辯，已過約40天。針對該發言的一連串高調制裁，仍看不到終點。

10月31日，在韓國舉行的習近平與高市的首次會談，由中國外交部主導安排。為了守護「別格領袖」習的顏面，擔心矛頭轉向自身的官員們，正竭盡全力展現強硬。對日強硬言行，正是手段之一。中國駐大阪總領事在X（前推特）上的異常發文，便是先兆。

對於中國高官對習近平的異常恐懼，美國總統川普也罕見地以現場觀察給出直白評語。「我從沒見過那麼害怕的人。」這是他在10月30日韓國釜山、於韓國空軍基地內舉行的美中首腦會談現場所描述的畫面。

當時坐在習兩側的，是政治局常委蔡奇（黨內排名第五）與政治局委員兼外長王毅。兩人背脊筆直、幾乎一動不動，被形容為極度畏懼。而習甚至放話：「所有問題由我一個人回答。」

在對日制裁上，並非僅外交部行動。其他中央部門、其下的國企與地方政府，也必須至少拿出一、兩項「看得見的措施」，以示「站隊」，為自己累積政治分數。

在沒有明確上級指令的情況下，這種揣摩上意往往導致過度、甚至異常的行為。例如，演唱《ONE PIECE》主題曲的歌手大槻真希，在上海演出時被強行切斷音響、熄燈中斷表演。本可事前取消，卻選擇不必要的「羞辱式處理」。

即便是曾享盡權勢榮光的習側近核心成員，也可能成為清洗對象。這正是習政權獨有、錯綜複雜的內政結構。其內部動盪，勢必對未來的對日制裁與日中關係走向，產生深遠影響，值得持續高度關注。

