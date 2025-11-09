中國經濟武器不只稀土！陳鳳馨「卡西方國家脖子」兩關鍵：已成完整壟斷

美中貿易戰出現和緩曙光，中國商務部日前宣布將暫停實施稀土及其他關鍵材料出口管制，直至2026年11月10日。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，中國或許無法用市場作為經濟武器，但此次稀土作為產品依賴經濟武器的作用，已嶄露無遺，而稀少金屬和儲能電池對中國的高度依賴可能形成另一個卡西方國家脖子的關鍵。

陳鳳馨指出，美國曾利用市場作為經濟武器，美國的301條款和232條款對許多國家都會產生重大影響，因為各國對美國龐大的消費市場有依賴。此外，貨幣也常被作為經濟武器使用，美國掌控匯兌系統等於掌握全世界，在金融交易過程中便可能產生武器化攻擊。而高度依賴的產品同樣常被作為經濟武器，美國最早便是使用半導體作為攻擊中國的經濟武器。

中國稀土武器優勢消逝中？ 陳鳳馨：美國太樂觀 ​

陳鳳馨認為，美國財政部長貝森特指中國的稀土武器兩年之內便會失效，似乎太過樂觀，雖然此言存在安撫美國企業、民眾的意圖，但近期多家投資、信評機構推出的報告都將重點放在稀土上，預估美國及其聯合的盟友國約需要10年時間，才能突破中國設置的稀土障礙。其中最困難的並非找到稀土礦區，關鍵是在精煉技術，以及將精煉後的產品商業化，其中細節牽涉到技術專利和投資規模等等，因此此次將稀土作為經濟武器真的戳到美國痛點。

​陳鳳馨表示，國際能源總署署長比羅爾在《金融時報》專欄提到，中國掌握了21世紀的關鍵技術，其影響最重大的是在人工智慧競賽中，建造資料中心所需的關鍵礦物有相當大一部分高度依賴中國，或許佔資料中心使用的比例不高，但不可或缺。此外，中國電動車發展速度非常快，目前已是全球第一大電動車生產國和消費國，電動車中的關鍵技術便是儲能電池。川普政府雖不發展電動車，但目前人工智慧資料中心需要極為穩定且高壓的供電，故而需要儲能電池，因此就算美國不在乎電動車電池依賴中國，但儲能電池高度依賴中國可能就會形成另一個卡脖子的關鍵。

陳鳳馨指出，中國已是電動車已是全球第一大電動車生產國和消費國。圖為北京世界智能聯網汽車大會比亞迪展位。（資料照，美聯社）

​陳鳳馨說明，中國管制的關鍵礦物包括了鎵、鍗、鍺等稀少金屬，其中鎵在資料中心興建過程中，約需要目前的所有鎵供應的10%，比例雖不高，不過一旦被控管將影響巨大；而中國這些礦藏在全球的占比雖不高，但技術精煉後，目前中國鎵金屬的全球市佔率高達95%。此外，對儲能電池中至關重要的鋰和鈉不難取得，但製作電池也牽涉到錳、磷、石墨等稀有礦物，這些礦物中國的開採量並不高，其中錳的開採量只占全世界供應量不到4%，但中國精煉後錳的供應量佔全世界比重高達90%以上。

陳鳳馨認為，稀土已讓許多西方國家感到頭痛，不覺得中國現在已經開始準備使用其他武器，不過一旦和中國脫鉤，這些武器所產生的影響力和威力便會快速顯現。國際全球化已進行將近30年，而突然的中美貿易戰讓全球化脫鉤成為現在的顯學，但全球化恰恰是各國互相依賴的過程，將依賴作為攻擊武器將會是在全球化之後面對的最極端挑戰。若挑戰無法克服，能否再回到共榮共享的全球化時代，目前尚不能樂觀看待。

