「中國經濟的確非常不好」 賴清德喊話習近平：不該考慮擴張領土而是照顧人民
《紐約時報》近期報導指出，中國經濟低迷，國人在社群媒體和私下交談表現出對失業、降薪與生計艱難的擔憂。總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》專訪時指出，中國目前的經濟的確非常不好，「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。
賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。「DealBook Summit」是紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析，該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行。
對於近期人工智慧熱潮，是否擔心會泡沫化，賴清德表示，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，政府應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。
賴清德指出，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。
主持人問到現在中國經濟狀況，是否會影響侵台或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？賴清德直言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已，「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。
