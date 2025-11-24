中國經濟突遭「多重打擊」 專家揭真正兇手：並非川普

研究機構Yardeni Research報告指出，中國經濟正面臨多重壓力，而問題核心並非外部衝突，而是來自內部政策面。（圖／美聯社）





美中目前雖處於關稅休戰階段，但研究機構Yardeni Research最新報告指出，中國經濟正面臨多重壓力，而問題核心並非外部衝突，而是來自內部政策面。報告指出，中國近期遭遇出口疲軟、工廠訂單減少、零售與汽車銷售下滑，以及「五年多來最疲弱的固定資產投資」，顯示經濟正受到多方面衝擊。

根據《Investing.com》報導，Yardeni Research在這份報告中示警，中國目前面臨的壓力大多源於內部而非外部。他們指出：「內部逆風對GDP增長構成更大威脅，而習近平主席的政策正在延續這些問題。」以零售消費來看，中國實際零售銷售年增率已降至3.1%，明顯低於2002年至2018年期間約10%的平均水準，顯示內需疲軟、消費者信心不足。

報告也提到，雖然中國目前擁有19兆美元的經濟規模、是全球第二大經濟體，但短期內難以超越美國，內部政策可能影響追趕速度。報告指出：「可能擴大差距的不是美國總統川普的政策，而是中國自己的領導人習近平的政策。」

此外，Yardeni Research強調，中國製造業持續疲弱，加上目前正進入「第四年通縮」。北京遲未推出更積極的貨幣寬鬆政策，使市場擔憂「通縮風險」將成為首要挑戰。報告指出，中國10月生產者物價指數（PPI）下降2.1%，而消費者物價指數（CPI）僅略高於零，顯示物價壓力持續偏弱。再加上房地產危機尚未解決，報告警告，這些因素可能引發市場對「日本式失落十年」的憂慮。

儘管習近平與川普目前已同意展開為期一年的關稅休戰，但Yardeni Research 指出，北京是否會利用這段時間加速改革仍不明確。休戰帶來短期喘息，但經濟走向仍待觀察。報告最後直言，在習近平領導的12年後，中國經濟「短期內不會在規模上超越美國經濟」，而內部政策可能影響追趕速度。

