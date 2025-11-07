中國經營太平洋島國 學者：戰略目標第三島鏈

中國商務部日前與斐濟等5個太平洋島國簽署經濟框架協定，學者劉德海今天(7日)受訪時分析，此事除涉及經貿合作，其實也帶有戰略意義，發展途徑通常依序是經貿、電信，然後進入安全議題，戰略目標劍指「第三島鏈」。



中國近幾年積極參與太平洋島國事務，不斷強化在該區域的影響力，最新動態是中國商務部4日與斐濟(Fiji)、密克羅尼西亞(Micronesia)、吉里巴斯(Kiribati)、諾魯(Nauru)，萬那杜(Vanuatu)等5國分別簽署「提升經濟夥伴關係框架協定」。

政治大學世貿組織研究中心主任、外交系兼任教授劉德海表示，經貿是中國強項，所以總是以此做為主軸開始切入與他國互動，通常會接續涉及電信、通訊領域，然後就有可能展開安全方面的合作。

以2019年與台灣斷交的吉里巴斯為例，打開地圖就能明顯看到這個島國在太平洋的絕佳戰略位置，且比索羅門群島更接近夏威夷；劉德海指出，如果在吉里巴斯設置衛星相關通訊設施，理論上「將可比別人掌握更快訊息」，講得更明白些，中國積極涉入太平洋島國事務的戰略意涵，目標對準「第三島鏈」。

再以密克羅尼西亞為例，因為曾被託管及簽有「自由聯合協定」(Compact of Free Association)，促使密國一向與美國關係友好，但美國總統川普(Donald Trump)裁撤美國國際開發署(USAID)，以及比較重視對方「手上要有牌」的涉外立場，都讓中國有擴張發展的機會，劉德海說：『(原音)現在這情況是中國在地緣政治上就等於是反攻了，現在第一島鏈、第二島鏈來講，事實上對美國是居於不利的地位，美國現在真正的太平洋的最前線的話，就是澳大利亞，澳洲很高興，因為終於跟美國的安全結合在一起。』

台灣目前在太平洋擁有帛琉(Palau)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、吐瓦魯(Tuvalu)3個邦交國，其中帛、馬同樣與美國簽有「自由聯合協定」，即使如此，中國的積極作為仍有可能對台灣帶來負面影響，劉德海提醒，中國現在確實不急於處理台灣的友邦，可是「當你四周都是中國的影響時，自然慢慢就會加入」。(編輯：陳士廉)