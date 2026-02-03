中國綠能產業傲視全球 燃煤電廠新建為何1年超過印度10年

最新統計顯示，中國境內燃煤發電機組2025年出現巨幅成長，圖為遼寧省省會瀋陽市的燃煤發電廠。（美聯社）



隨著科技發展與應用，當前人類生活已無法脫離電力，使得電力供應成為各國國安關鍵議題，不過最新統計顯示，中國綠能產業雖然在全球已取得主導地位，但是近年來燃煤電廠新增的速度卻遠勝於以往，過去1年的成長更超過印度10年總和，使各界在試圖找出原因的同時，憂心中國減少碳排的腳步放緩，使抑制氣候變遷努力的成效受限。

美聯社指出，總部位於芬蘭首都赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）3日發表最新報告，顯示在2025年，中國境內有超過50座發電量達到1吉瓦（gigawatt）以上的燃煤發電機組投入運轉，比過去10年之間，每年新增不到20座的數量有大幅增長，中國燃煤發電也增加了78吉瓦之多，根據估算，每1吉瓦至少能夠滿足數十萬、甚至200萬戶以上的用電需求。

中國1年燃煤機組成長 超過印度10年之間的總和

報告共同作者席瑞爾（Christine Shearer）認為，這樣的成長令人震驚，因為「中國燃煤發電光是2025年的成長，就超過了印度過去10年的總和」。

不過統計數據也顯示，由於風力以及太陽能發電容量的進一步擴大，使中國燃煤發電在總發電量之中的比例下降了約1%左右，且潔淨能源的成長也完全能夠填滿新增的用電需求，因此這樣的情況，不禁令人開始質疑中國燃煤發電機組快速增長的原因。

過往電力短缺、維持能源供應穩定 成為燃煤成長最主要原因

報導表示，在2021年以及2022年新冠肺炎疫情大爆發期間，中國各地紛紛出現限電情形，原因眾說紛紜，其中包括北京試圖快速達成聯合國對抗氣候變遷減少碳排放的目標，另外中國與澳洲之間為了新冠疫情起源而發生嚴重齟齬，導致北京對澳洲煤碳實施進口禁令，都讓中國電力供應出現短缺，對此，北京當局以批准更多燃煤機組的方式因應，導致在2025年有大量新建機組落成。

此外，水力發電受到天然環境影響所出現的不穩定性，也使北京評估必須增加燃煤發電，使中國境內電力供應維持一定韌性，「中國煤炭運銷協會」則在上週表示，即便其他能源正開始取代燃煤發電，但該發電形式對電力系統的穩定仍然至關重要。

不過各界對於中國新煤電機組的快速成長仍然表示憂心，認為成本相對較低的燃煤發電，恐將拖慢中國採用潔淨能源的速度，從而影響減少碳排放的腳步。

