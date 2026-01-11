中國網信辦起草新規 禁止APP偷聽偷拍

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國國家互聯網信息辦公室起草新規定，禁止應用程式（APP）在無關場景調用相機、麥克風權限。

據中國官媒中新社報導，中國網信辦10日就「互聯網應用程序個人信息收集使用規定（徵求意見稿）」向社會徵求意見。意見回覆截止時間為2月9日。

徵求意見稿的第14條提出，網路應用程式應當僅在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。

新規是規範網路應用程式個人訊息收集使用活動，保護個人訊息權益，促進個人訊息合理利用。

徵求意見稿還提出，收集使用個人訊息應當採取對個人訊息主體權益影響最小的方式，限於提供產品或者服務所必需，不得超範圍收集使用個人訊息。

徵求意見稿並要求，網路應用程式不得通過調用通訊錄、通話記錄、短訊權限收集使用用戶以外其他個人訊息主體的個人訊息，確需用於滿足通訊聯繫、添加好友、數據備份的除外。網路應用程式向第三方提供個人訊息的，應當取得用戶的單獨同意。（編輯：廖文綺）1150111