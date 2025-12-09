中國網友也不挺朱孝天「把F3和大S粉絲都得罪遍了」 昔日惡行曝光

娛樂中心／綜合報導

朱孝天近期因「被退出」F4話題再度成為外界焦點。不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民推出的新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發粉絲討論，而中國網友普遍也不挺朱孝天，並直說朱孝天把大S與F3的粉絲都得罪光了。

除了F4合體缺席引起關注，朱孝天近來在中國網路上也掀起不少爭議，相關資訊在微博上也引起很大的討論，有網友無奈形容：「朱孝天把F3粉絲和大S粉絲都得罪遍了，f4的粉絲一大半討厭他，水能載舟也能覆舟，當你不在意粉絲的時候，作為偶像也就到頭了」、「我只喜歡F3和大S，我要買票去看他們三個，朱孝天踢出局我簡直太開心了」、「多吃點酸辣粉就補回來啦」、「難過去找汪小菲啊，和網友說有什麼用」。

朱孝天。（圖／翻攝自朱孝天IG）

之所以讓大S粉絲不滿，起因於朱孝天明明與大S合作《流星花園》出道，卻在去年公開替大S前夫汪小菲宣傳酸辣粉品牌。粉絲質疑他「站錯隊」，他當時反問：「我為什麼不能賣？」言論引起爭議。

朱孝天也曾在直播中提到徐家狀況，表示徐媽媽年紀大了，大姊徐熙媛與妹妹徐熙娣都有家庭要照顧，並稱：「熙媛生前花錢大手大腳，可能沒留下太多錢。」他再三強調自己的觀點沒錯，卻讓大S粉絲更加反感，留言罵聲不斷。外界也好奇，朱孝天之後是否會再開直播回應其他事情。

