中國網友微信聊「濱崎步無人演唱會」！警察上門抓人約談 逼做2事

娛樂中心／黃韻璇報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製，讓事件的討論度再上升，濱崎步也在IG發出多張「無人演唱會」的照片，然而中國官媒1日卻發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，讓小粉紅也看不下去。就有中國網友在微信群組中和朋友聊天討論「濱崎步無人演唱會」，不料竟遭警察找上門約談。

昨（4）日一名台灣網友在Threads上分享自己與中國朋友的對話紀錄截圖，表示「12／4此刻真實發生在我中國同事身上，不知道能影響到什麼，但覺得應該要分享出去」。從對話中可以看到，該名中國同事透露自己被警察找上門了，直言「就只是在群裡評價了濱崎步上海演唱會被迫取消的事，我另外兩個朋友也被約談了」。

原PO詢問對方「他們是因為微博找到你還是為信？」他則指出就是微信，「像報戶口一樣報了一遍我的資料」，這名中國人透露，自己被約談後向警察道歉了，態度良好並保證下次不會在群組裡亂說話了，最後警察要求他退出該群組，並刪掉那兩個好友。

這名中國人還感嘆，「你說一句不好聽的話，就會像我今天這樣，民主就此消失」，原PO則追問「那你還希望台灣被統一嗎？」對方則表示「希望保留民主的統一，但是不可能，因為從國家利益出發，站在大陸的角度，是不可能容許一個敵對勢力在家門口的」，但也坦言「我覺得一個社會，如果弱勢群體無法發聲的時候，普通人的群益也始終有一天喪失殆盡，國外為了一點不公正的小事而上街遊行，為的就是不希望有一天這種事情會降臨到自己身上」。

中國人因為談論「濱崎步無人演唱會」，遭警察約談。（圖／翻攝自濱崎步IG）

對此，許多台灣網友紛紛留言表示，「微信就是被監視喔，望周知」、「醒了又沒完全醒」、「給他一點時間，有裂縫才可能照進光」、「微信訊息官方都會看嗎？好恐怖喔」，底下也有中國網友用簡體字留言透露「我們這的話，微信特別是群聊一定要注意！私聊倒是風險不大」。

此前，濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

然而明明濱崎步本人都在IG發出照片，證實這場「無人演唱會」真的存在，然而中國官媒《澎湃新聞》1日卻發文稱「濱崎步一個人演唱會是不是訊息」，內文指出，所謂濱崎步「一個人的演唱會」訊息不實，是彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉。

