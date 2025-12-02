中國網友狂Cosplay韓軍警 南韓學者怒批：戲謔我國公權力

多名中國網友Cosplay南韓軍警，並將畫面上傳社群平台。翻攝徐坰德臉書



據南韓媒體今天（12/2）報導，中國社群平台上出現一股新現象，有不少中國網友Cosplay南韓軍警，並將照片與影片上傳，南韓學者徐坰德今天痛批，這是戲謔南韓政府的公權力，兩國應合作進行取締。

據韓聯社報導，南韓誠信女子大學的教授徐坰德今天在臉書，貼出一組截圖，畫面中可以看到，中國網友Cosplay南韓軍警，並將照片直接放上中國社群平台。

徐坰德在貼文中寫道：「在中國的各大社群平台，多位中國人穿著韓國軍服與警察制服，並做出怪異的行為」、「這些行為戲謔我國公權力，也可能引發誤會。」

據悉，這些Cosplay南韓軍警的照片或影片，幾乎沒有受到任何管制，在中國社群平台上不斷被轉發，其中有人甚至演出警方的取締行動。

徐坰德表示：「不僅在韓國，就算在中國內部，擅自製作或流通軍警制服，也是法律禁止的行為，這不是單純的娛樂問題」、「戲謔公權力的象徵，會降低人民對國家的信任，甚至還有冒充制服犯罪的危險。」

徐坰德呼籲：「韓國軍警應該與中國公安合作，透過制度性措施，阻止這類內容在網路上擴散」、「將他國的公權力象徵當作娛樂，並不符合國際禮儀。」

徐坰德除了擔任大學教授，也是南韓知名的社會運動人士，近年他多次對「中韓文化之爭」表達意見，強調泡菜、蔘雞湯等，屬於南韓文化，並非起源於中國。

