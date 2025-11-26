中國網友跪求TWICE台北加場門票！貼文「1用詞」疑貶低台灣挨轟：別來了

娛樂中心／綜合報導

Twice明年將再度來台開唱。（圖／翻攝自IG）

韓國女團TWICE出道十年，上週在高雄世運主場館舉辦演唱會，活動尾聲宣布明年3月台北大巨蛋將加場，消息一出引發粉絲搶票熱潮。不過，近日有中國網友在社群平台小紅書發文，向台灣粉絲求助台北場購票攻略，卻意外引發網路爭議。

中國網友在小紅書求TWICE加場門票的搶票攻略，引發台灣網友怒火。（圖／翻攝自小紅書）

該名中國網友在小紅書貼文表示，想了解售票網站操作、信用卡付款限制，以及若搶到票卻無法前往時是否可轉讓等問題，並希望能找到善意的台灣粉絲回覆。貼文中稱呼台灣粉絲的用語引起討論，網友質疑其帶有貶低意味，留言表示「不懂得尊重人就別來了」、「別沾邊了」等，更有台灣網友指出這種稱呼在兩岸敏感背景下，可能被解讀為裝熟或強行親近。

中國網友在小紅書求TWICE加場門票的搶票攻略，引發台灣網友怒火。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，對部分台灣民眾而言，這類稱呼更可能被認為帶有政治色彩或統戰意味，特別是在中國官方或媒體使用時，過去中國媒體曾喊話「灣灣，回家吧」，容易被解讀為將台灣視為中國的一部分；而在中國大陸部分民眾眼中，則可能只是中性或親暱的暱稱。而該則貼文更是被轉傳到Threads，不少網友怒轟「當初害子瑜回不了台灣開演唱會的就是中國人，不准賣票給他們」。

TWICE。（圖／Live Nation提供）

