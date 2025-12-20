中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年

（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。

ITIA公告指出，25歲的逄仁龍承認操縱其參加的ITF世界網球巡迴賽M15、M25和ATP挑戰賽50級別，共計5場單打比賽，同時對其他職業網球運動員進行了17次腐敗接觸，進一步操縱了6場比賽。這也意味他打假球得逞11場。

根據查詢，在2024年5月到9月期間，逄仁龍分別在安寧、瀘州、濟南、香港和貴陽參加了5場單打比賽，5場全部失利。

截至2024年11月，逄仁龍的職業生涯最高世界單打排名第1316位，他已接受ITIA的制裁，並放棄舉行聽證會的權利。

ITIA表示，逄仁龍自2024年11月7日起已接受臨時停賽，其禁賽將持續至2036年11月6日，並須償還未結清的7萬美元罰款。禁賽12年也形同宣告他的網球生涯提前結束。

在此之前的11月，ITIA對李文夫、張瑾、陸鵬宇等3名中國網球選手進行處罰。

據陸媒北青體育，21歲的李文夫與張瑾在2024年的調查中坦言，此前為獲取報酬參與了比賽操縱。因為他們未對ITIA指控作出回應，也未行使上訴權利，相關制裁已正式生效。

李文夫職業生涯最高世界單打排名僅1572位，被處以2萬美元罰款（其中1.5萬美元暫緩執行）及2年3個月禁賽，禁賽期至2027年10月30日結束。

張瑾最高排名1285位，被處以1.5萬美元罰款和2年禁賽，將於2027年7月30日解禁。

23歲的陸鵬宇最高世界單打排名896位。他在今年廣州挑戰賽資格賽中曾打出懸殊比分，首盤僅得7分、次盤僅得3分，「雙蛋告負」（兩盤都未得分敗陣）的表現引發外界對比賽真實性的疑慮。

陸鵬宇因涉嫌違反「網球反腐敗計畫」（TACP）被臨時停賽。他於2025年8月19日被停賽後，10月3日提出上訴，在11月10日的遠端聽證中被獨立聽證官駁回。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1141220