中國網紅慘了！她拍片嘲諷春晚導演組 疑踩紅線「48小時內全被消失」

娛樂中心／綜合報導

中國網紅Papi醬拍攝諷刺春晚的短片，上架不到48小時內遭到全平台下架。（圖／翻攝自微博）

中國網紅Papi醬2016年以變聲吐槽影片爆紅，被封為「2016第一網紅」，近年成功轉戰綜藝圈。她近日上傳一支諷刺春晚的短片《想像中的春晚導演組》，卻在上架不到48小時內遭到全平台下架，引發中國網路高度關注與熱議。

中國網紅Papi醬。（圖／翻攝自微博）

影片中，Papi醬扮演「春晚導演組」成員，以誇張、荒誕的方式模擬節目審查流程，頻頻拋出「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了！斃掉！一點正能量都沒有」、「過幾天再斃掉」等台詞，諷刺節目審核標準僵化、時長控管不合理，以及硬性植入過時網路流行語等現象。未料片中台詞竟在現實中應驗，影片最終真的遭到「斃掉」。

廣告 廣告

中國網紅Papi醬拍攝諷刺春晚的短片，掀起陸網熱議。（圖／翻攝自微博）

相關關鍵字迅速登上熱搜，不少網友嘲諷「『太好笑了，斃掉』形成完美閉環」、「預言家果然最先被開刀」，也有人直言該影片「因為一些不可說的原因被下架」，引發外界諸多揣測。據中國業內人士透露，該影片因涉及春晚創作與審查內幕，被平台認定為「風險內容」而強制下架。事件也讓不少內容創作者感到警惕，有網紅公司開始加強內容審核，要求旗下創作者避免諷刺主流文化活動與大型官方節目，以降低風險。

對此，中國網友意見分歧。一派認為下架並不意外，直言「Papi醬自己先不尊重別人，導演並沒有惹她，為何不能下架？」、「因為少數節目不好看，就擴大成整個春晚不好看，否定那麼多工作人員的努力」、「不喜歡可以不看，沒人逼著看春晚」，也有人認為影片既然公開發布，就應該預料到可能面臨下架結果。

不過，也有另一派網友替Papi醬抱不平，反問「什麼時候批評也變成不尊重了？」、「難道所有內容都只能一直被表揚？」更有人直指影片遭撤下「是不是因為內容太真實了」，認為事件反映出創作空間持續收緊的現實。

更多三立新聞網報導

葛萊美／得獎名單揭曉！小賈斯汀為移民者發聲 他橫掃5獎封王成大贏家

謝欣穎勾舊愛王柏傑！「同撐一傘」現身大S雕像儀式 經紀人曝兩人現狀

日導演為拍片「先寫遺書」！攝影衝去拍飛彈 親揭戰地驚魂：被活活餓死

葛萊美／破天荒！「90歲達賴喇嘛奪獎」擊敗超強對手 他發聲：心懷謙卑

