中國網紅戶晨風遭中國央視定調 「挑起對立」「販賣焦慮」全網封禁

中國up主戶晨風（右）與老婦人去超市，購買相當於她一個月收入的產品。翻攝推特



當初以一系列「各國一天的工資能在超市買到什麼」，反映出中國貧富懸殊景況而竄起的中國網紅戶晨風，9月下旬突然遭到中國全網封禁，註銷他的所有帳號。中國官媒央視週三（5日）晚間播出專門譴責戶晨風的報導，終於由官方揭露戶晨風全網封殺的原因，他被北京定性為「挑起對立」、「販賣焦慮」。

這是中國在經濟失速下，嚴打網路言論的又一例子。在戶晨風突然噤聲後沒幾天，中國網信辦在9月22日宣布「網路清朗」嚴打運動，禁止「販賣焦慮」，對未來感到消極，鼓吹不婚不生，「躺平族」的言論都是取締內容。

廣告 廣告

在週三晚間播出的央視新聞《法治在線》節目中，直接定性戶晨風「因刻意製造荒謬對立」，「用極端話術撕裂共識」，只為收割流量變現，因此必須全網封禁。

報導中引述北京航空航天大學法學院副教授趙精武的評論說：「戶晨風多次在網絡（網路）空間公然發布對立性言論……戶晨風的行為更值得警惕。戶晨風的行為在外人看來，可能僅僅是在網絡空間發表個人見解，吸引用戶關注，但是倘若仔細觀察他發布的各種網絡評論，經常以『蘋果人精英』『安卓人底層』等毫無關聯的群體性標籤，挑起網民的認知對立。」

報導著重抨擊的是戶晨風所使用的「安卓人」、「蘋果人」術語。戶晨風經常以在智慧手機中低層機型佔優勢的安卓系統，對上在高價位占優勢的蘋果iPhone，來評論從住房、學校、工作等階級差異。央視報導說：「本質是通過制造尖銳對立議題、煽動群體間情緒、販賣焦慮，來吸引眼球和流量，最終目的是實現商業變現。」

在此之前，儘管戶晨風與一眾知名中國網紅突然被查禁的原因，早就被猜與網信辦的新一波查禁行動有關。中國央視這次給戶晨風這樣的嚴厲定性，除了證實先前的猜測，也很可能顯示戶晨風不可能再「復出」。

更多太報報導

臉書被「于朦朧、8964」洗版 國台辦仍稱「收到祝福與支持」：民進黨如臨大敵

國台辦臉書海量留言灌爆！ 問于朦朧已懶刪…僅「這留言」釣出小編

國台辦開FB寫繁體中文！台網友洗版「于朦朧之死」留言被狂刪