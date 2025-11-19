中國網紅柬埔寨失聯！「涉詐騙、人口販運」結局大反轉 遭警收押往監獄

娛樂中心／綜合報導

中國網紅「橙子姐姐」張慕澄原被家屬指稱赴柬埔寨後失聯，結果卻驚爆另有內情。根據報導指出，柬埔寨當局 19 日向《柬中時報》證實，這名在抖音擁有約 11 萬粉絲的 26 歲網紅，已於 13 日在金邊遭警方逮捕，原因與網路詐欺、跨國人口販運有關，目前羈押在金邊白梳監獄等待後續審理。

中國網紅「橙子姐姐」張慕澄在柬埔寨被警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

根據金邊初級法院調查法官核發的羈押令，張慕澄被指控於 2025 年 10 月至 11 月期間，參與多起網路詐騙案件，並涉嫌與不法團伙合作，從事非法跨境人口販運。法院依據《打擊人口販運與性剝削法》第 11 條及《刑法》第 377、380 條裁定羈押，於 11 月 15 日正式下令收押。

消息人士透露，相關犯罪所得疑似曾流入她名下帳戶。由於她自 12 日起手機關機、失去聯繫，且未依原訂計畫於 13 日返國，家屬與友人因此在抖音、微博發布尋人啟事，引發廣泛討論。

此前，家屬表示她此行是前往西哈努克港探望男友「龍哥」，對方自稱在當地經營飯店，而當地長期被外界點名為詐騙園區聚集區。尋人訊息傳出後，不少網友也質疑其男友背景，讓事件持續延燒。目前，柬方已確認她因涉案遭拘押，相關調查正由法院進行中。

