政治中心／綜合報導

又有中國武統網紅拍片挑釁！自稱「灣灣小月」的中國網紅，近日在台北捷運車廂內，疑似與乘客爆發口角，說自己的國家都不認，行徑相當囂張。影片一曝光，馬上被網友痛批分明是故意在煽動台灣社會，應該要直接驅逐出境。

中國網紅灣灣小月：「給大家看一下，現實生活中的青鳥。」中國武統網紅灣灣小月，近日發布一則新影片，她先是對著鏡頭說，給大家看看現實生活中的青鳥，隨後在捷運車廂，疑似與乘客發生激烈口角。

中國網紅灣灣小月嗆「給大家看青鳥」 網轟：應驅逐出境

自稱「灣灣小月」的中國網紅，近日在台北捷運車廂內，疑似與乘客爆發口角。（圖／翻攝自中國網紅灣灣小月抖音）





中國網紅灣灣小月vs.乘客：「我剛剛錄得都是我自己，我拍這個是拍到你了嗎，哪裡來的回你的國家，你是誰啊自己的國家都不認，真的是沒見過這種人。」雙方你來我往，到底是跟誰吵？沒人知道。

中國網紅灣灣小月vs.乘客：「妳先不要走，我們兩現在下去，我們去找警察，你是哪裡來的我新竹來的，你秀身分證給我看，我為什麼身分證要給你看你誰啊。」影片曝光後，馬上被網友打臉，這根本就是自導自演，聽兩人的口音都是中國來台的，紛紛喊應該直接驅逐出境，主張統一不應該是言論自由保障的範圍，對付這種中國網紅，政府部門要硬起來。





中國網紅灣灣小月嗆「給大家看青鳥」 網轟：應驅逐出境

中國網紅灣灣小月，先前就曾發表許多紅統言論遭台灣社會撻伐。（圖／翻攝自中國網紅灣灣小月抖音）





內政部長劉世芳：「個別案件我不予回答，我們就案照相關規定來處理。」灣灣小月還特別選在人潮最多的捷運站內，上演這齣戲碼，學者就分析，無疑就是在製造台灣社會紛亂。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「這個部分一方面當然是，網紅們個人譁眾取寵的行為，也有某些部分，是受到中國官方的一個鼓勵或指使，來製造台灣內部社會的一個對立，其實像這樣的人，我覺得第一時間，當我們了解到的時候，應該是要把他強制出境，同時應該是要註記，不要讓這些網紅們再進來。」不管是不是自導自演，中國網紅再次大踩國家紅線，陸委會將持續蒐集相關事證，依法處理，不容許外籍人士，危害國家利益。

原文出處：中國網紅灣灣小月嗆「給大家看青鳥」 網轟：應驅逐出境

