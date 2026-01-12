中國網紅爆染HIV！友人曾脫口：背部長滿藤壺顆粒

娛樂中心／綜合報導

中國男兒身超正網紅小澈，在網路上以「男扮女裝」暴紅，擁有超過300萬粉絲追蹤。他日前開直播被網友發現桌上出現疑似抗HIV病毒藥物的瓶裝物，引發網友對他真實健康狀況的質疑。隨後更有人挖出另一位網紅曾爆料小澈背部長滿「藤壺顆粒」的影片，事後還有一份疑似小澈2024年被診斷為「梅毒」的住院紀錄；對此，小澈本人11日親自發聲闢謠並PO出陰性檢驗報告，但卻遭網友抓包疑有多處P圖痕跡，事件持續引發討論。

網紅小澈10日直播時被發現桌上出現「抗HIV病毒藥」，相關話題隨後衝上中國微博熱搜，引發眾多網友討論。爭議延燒之際，有網友挖出小澈先前與好友在抖音「連麥PK」的片段，當時同是網紅的「小黃豆」當面爆料小澈背部長滿「藤壺狀」的凸起顆粒，對方甚至還脫口說「我第一件事就是要打掃你的後背」，讓小澈直播當下面露難色。

網紅「小黃豆」曾直播爆料小澈背部長滿「藤壺」顆粒。（圖／翻攝自微博）





中國網紅小澈爆染HIV，友人曾脫口抖出：他背部長滿藤壺顆粒，小澈曾直播展示過後背。（圖／翻攝自微博）





網上接著還流傳出一份與網紅小澈真實姓名相同、且日期為2024年9月6日的東莞市某醫院住院紀錄，診斷類型為「梅毒」。值得一提的是，患者身分證字號的開頭與小澈的戶籍所在地一致。此外，住院紀錄日前也與網紅小澈社群小帳PO出「打針自拍照」時間高度吻合。

網紅小澈11日首度針對網路傳聞作出回應，他抨擊「你們這些人真的不要太過分了，造謠完全無下限，我根本不知道那是什麼東西，有必要這樣嗎」，隨後也在粉絲群補充要求「不信謠、不傳謠」，但他並未解釋藥物來源。而為了進一步平息輿論，網紅小澈稍早還曬出電子版體檢報告，顯示HIV、梅毒等指標均為陰性，他也承諾「晚點會更新紙本報告」。

男兒身網紅「抗HIV藥物」直播露出！昔爆「背部長滿凸起顆粒」脫衣片被挖

中國網紅小澈上傳電子報告闢謠。（圖／翻攝自微博）





但有多名網友對報告進行技術分析後，質疑電子報告的P圖痕跡明顯。其中包括報告中姓名字體異常（呈現純黑色而非標準灰黑色）、數值排版錯位（例如乙肝抗體「12.517 個」字體顯得突兀），且背景色塊存在拼接痕跡，疑似使用修圖軟體處理。打假部落客「正經的老邪」對比未修圖的報告樣本後指出，該圖像噪點分布異常，符合PS修圖特徵。

男兒身網紅「抗HIV藥物」直播露出！昔爆「背部長滿凸起顆粒」脫衣片被挖

中國網友質疑網紅小澈的檢驗報告疑似造假。（圖／翻攝自微博）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

