中國網紅爆「睡遍頂流」出事了！公司曝她服藥失控：吞40顆 怒求償千萬

娛樂中心／綜合報導

中國網紅司曉迪日前在社群平台拋出驚人言論，自稱「所有頂流都睡過了」，並點名多位一線男星，包括鹿晗、林更新、檀健次、范丞丞、黃明昊、周奇等人，言論一出立刻引爆中國娛樂圈，相關男星紛紛出面否認，並揚言保留法律追訴權。

事件持續延燒之際，司曉迪前經紀公司負責人王大發出面說明，並公開多段錄音檔，試圖還原當天狀況。王大發指出，司曉迪在發文當天疑似服用了大量安眠藥，情緒與精神狀態極度不穩，導致出現失控言行。錄音中，司曉迪也曾表示自己只是服用安眠藥，並非有輕生念頭，還提到長期用藥習慣異常，處方藥常在短時間內吃完，後續因斷藥出現嚴重焦慮與情緒失序。

王大發進一步表示，從錄音內容判斷，司曉迪與所謂被點名的男藝人並不存在實質關係，認為這次爆料更像是為了製造話題、替社群帳號導流，藉此提升關注度與直播變現空間。他也強調，相關言論已造成嚴重社會影響，公司最終決定與司曉迪解除合約，並對她提起民事訴訟，求償200萬元人民幣（約新台幣900萬元），同時要求她交出社交平台帳號並凍結使用權限。

不過，王大發提到「一次服用20至40顆安眠藥」的說法，也引來外界質疑。有醫師指出，如此劑量恐已達危險甚至致死標準，可能出現昏迷或呼吸抑制，不太可能仍能清醒發文。對此，王大發僅回應自己是轉述司曉迪說法，並未提供實際用藥證明。

回顧整起事件，擁有超過120萬粉絲的司曉迪本月初突然在網路上發文爆料，甚至貼出疑似與鹿晗的床照，以及自稱是2022年與檀健次的對話截圖，一度震撼陸網。隨後，多位被點名的男星皆透過工作室發聲明澄清，嚴正否認相關指控，強調內容純屬捏造。眼見輿論失控，司曉迪迅速刪除所有相關貼文，改以「新的一年，要好好愛自己」作為最新發文內容，並聲稱在X平台出現的同名帳號為冒充者，爆料並非出自本人之手。然而，相關說法未能平息爭議，反而引發更多討論。

