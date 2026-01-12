中國網紅直播「桌上驚見愛滋藥物」曬陰性報告反遭抓包P圖造假

娛樂中心／綜合報導

中國一名擁有數百萬粉絲的跨性別網紅，10日直播時遭眼尖網友發現桌上疑似擺放抗愛滋藥物，引發恐慌。雖其緊急曬出陰性檢驗報告駁斥，卻反遭質疑造假（P圖），網上更流出其曾於前年罹患梅毒的就診紀錄。目前當地衛生局已介入調查，相關醫院也表示將查證報告真偽。

該名網紅以獨特男扮女裝形象與幽默風格走紅，在網路上擁有極高人氣。然而，他在1月10日的直播過程中，被網友截圖發現桌面上擺放著一款疑似治療愛滋病毒（HIV）的阻斷藥物，畫面曝光後瞬間引爆網路熱議。面對輿論風暴，該網紅於11日大動作發文澄清，怒斥「造謠無下限，根本不知道那是什麼東西」，並同步公開一份醫院檢驗報告，顯示HIV與梅毒檢測結果均為陰性，試圖自證清白。

豈料，這份澄清報告並未平息風波，反而引發更多質疑。部分網友細看後指出，報告中的字體、排版與數據呈現方式有違常理，懷疑該文件經過修圖軟體P圖篡改。雪上加霜的是，網路上隨後流出一份就診紀錄，內容顯示一名與該網紅同名的患者，曾於2024年9月6日被診斷出梅毒並住院治療。針對這份流出的病歷，該網紅並未正面回應，導致外界對其健康狀況的疑慮持續加深。

隨著爭議擴大，事件已驚動當地主管機關。轄區衛生局證實已介入調查，將深入了解事件真相；而該名網紅聲稱前往進行檢驗的醫院也發表聲明，強調將針對網傳報告的真實性進行內部查證與核實。

目前網路上針對此事件形成2派論戰。支持者認為應尊重網紅的個人隱私，採信其公開的檢測結果；質疑者則認為，若網紅隱瞞病情並持續進行線下活動，恐對粉絲健康構成風險，強烈要求其公開完整病歷及檢測過程以視正聽。全案真相仍待官方調查結果出爐。

