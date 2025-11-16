中國網紅砸1745萬打造「人工八塊腹肌」 整形醫警告恐導致可怕下場

黑龍江一名網紅利用注射玻尿酸雕塑腹肌，在社群上公開術後成果。（翻攝bilibili）

中國黑龍江省一位美妝時尚網紅「Andy Hao Tienan」，為了追尋「神級」健美身材，竟豪擲人民幣400萬元（約新台幣1745萬元），進行了多達40次的玻尿酸注射「體雕」療程。他大手筆地在肩膀、鎖骨、胸部甚至腹部進行填充，並高調宣稱成功打造出「中國首例人工八塊腹肌」，更放話3年後若能維持，將挑戰金氏世界紀錄，甚至要直播「用腹肌夾核桃」展現「神力」。

《南華早報》報導，這位坐擁約10萬粉絲的網紅認為光靠揮汗健身，難以達到他心中理想的完美線條，所以選擇醫美捷徑，並解釋人體本就含有玻尿酸，是維持關節和肌膚保濕的重要物質。他在影片中語氣堅定強調：「我同意『懦夫沒有肌肉』的說法，但我挺過無數針劑，不再是懦夫。你有勇氣這麼做嗎？」態度相當挑釁。

廣告 廣告

這名網紅術後5個月迫不及待在社群媒體上大秀成果，畫面中他的腹部線條清晰且自然，絲毫沒有腫脹或不適的跡象。儘管外界對於填充物在幾個月內會分解的疑慮不斷，他卻引述醫生的說法表示，就算玻尿酸發生位移或結塊，反而會讓「肌塊」看起來更逼真，效果更持久。這番自信滿滿的宣言，讓他在網路上掀起了極大的討論熱度。

然而，醫界專家對此卻發出嚴重警告，湖北武漢某醫院整形外科主任李扎潤指出，如此頻繁且大量的玻尿酸注射，極可能導致皮膚受損，甚至引發血管壞死。他提醒肌肉是動態組織，填充物在身體活動時可能會「走位」變形；更令人憂心的是，長期的填充壓迫可能導致原本的肌肉組織變薄，一旦這些填充物分解或被吸收，原有的肌肉甚至會變得更為孱弱虛弱，風險極高，愛美人士千萬不可輕忽。

更多鏡週刊報導

追求女教師不成！瀋陽碩士男轉愛55歲「宿管大媽」 秀床照公開母子戀

網紅狗拉布拉多「自己開車上路」僅練1個月 飼主回應曝光

虎口求生實錄！他深夜遇野生東北虎「急喊3字」 猛獸竟愣住對望5秒