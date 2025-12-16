中國網紅砸3500萬整成范冰冰！嫁整型醫慘成騙局

娛樂中心／王靖慈報導

中國網紅何承熹自選秀節目出道後，她備受關注的，始終是長達8年的整形經歷，因15歲迷戀范冰冰外貌，執意追求相似容貌，最終耗資800萬人民幣（約新臺幣3574萬元），甚至歷經20多次手術，一度成為話題人物，被外界貼上「翻版范冰冰」標籤，在爭議中收穫大量流量。









何承熹（右）化著精緻妝容，某些角度神似范冰冰（左）。（圖／翻攝自「bingbing_fan」IG、「A何承熹」微博）





何承熹對於模仿指控反擊酸民。（圖／翻攝自「A何承熹」微博）

何承熹出身中國深圳富裕家庭，於2016年參加選秀節目《超級女聲》出道，2019年起陸續參演《真愛不遲到》、《畫皮：情滅》等影視作品，但她最受矚目的並非演藝成績，而是長達8年的整形歷程。她自15歲那年，便被范冰冰的美貌震撼，因此不惜以絕食、跳樓等極端手段威脅父母，耗資800萬人民幣（約新臺幣3574萬元）、歷經20多次整型手術後，只為複製偶像的臉龐，當時也一度成為網路話題人物。面對不斷被指控模仿，何承熹2019年曾因短髮爭議公開反擊，指出自己剪短髮的時間點遠早於范冰冰，並藉此正式向外界正名，「我就是何承熹，現在是！今後也是！」。

何承熹（左圖左）與當時負責為她進行整形手術的主治醫師余小泉（左圖右）墜入愛河，兩人從醫病關係發展成戀人，最終步入婚姻。（圖／翻攝自「文娛寶藏子」、「余小泉」微博）

余小泉（左）被指為翻版李晨（右）。（圖／翻攝自「余小泉」微博、「daheiniu_official」IG）

除了外型爭議，她的感情生活同樣備受關注。何承熹與為她主刀整形的醫師余小泉相戀結婚，男方為了迎合她，甚至將自己整成范冰冰當時的男友，成為「翻版李晨」。兩人不僅合開整形醫院，更經常在直播裡大秀恩愛。然而在2018年何承熹懷孕期間，察覺丈夫異樣，意外發現丈夫出軌，且外遇對象是一名男性，因此兩人婚姻最終以離婚收場，被證實是一場「騙局」。且隨著偶像范冰冰日前逃稅事件遭中國封殺後，何承熹的事業也大受到牽連。她近年被傳出疑似已轉型為美容顧問，雖尚未完全退出演藝圈，但其微博、抖音等社群平台，在2025年皆未更新，動向成謎。





余小泉出軌照被網友瘋傳。（圖／翻攝自微博）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

