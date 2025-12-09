中國網紅藍戰非稱在南非遭搶 歹徒討300萬元還「強採精液」

大V網紅藍戰非。（取材自微博）

中國大V網紅藍戰非日前在微博發布動態，自稱在南非開普敦五星級酒店內遇襲，遭兩名黑人歹徒持刀挾持四、五個小時，期間逼迫他轉帳、申請網貸，並強行收集其指紋、毛髮和精液，用來威脅他不能報警，否則就偽造他犯下性侵案。事件引發網路熱議，有人懷疑他自導自演、被仙人跳，但藍戰非隨後又再度發文稱，「不需要大家同情，但別造謠，不是自導自演」。

瀟湘晨報報導，藍戰非8日在微博超話內發布動態自稱被綁架。他在文中表示，綁匪疑似提前半年布局，買通機場與酒店人員，掌握其行程；綁匪曾偽裝粉絲在機場偶遇未果，後在酒店房間實施夜間劫持。事發後，他立即向中國駐當地使館報警，但被告知破案概率極低，主要為防被栽贓。

「藍戰非被綁架」因此登上熱搜引熱議，不過，這條動態事後被刪除。有網民質疑藍戰非的發文內容，懷疑是其自導自演，或是遭到仙人跳。

藍戰非直到9日才現身發文，詳細描述了當時遭挾持的狀況，稱他睜開眼就被刀架住脖子，歹徒向他討300萬，並脫光他的衣服拍裸照，逼他簽署各種欠款文件。他說，對方還拿女性衣服出來讓他不停的揉指紋，收集其口水、毛髮，並拿刀架他脖子，逼他自己採集精液到杯子裡。

他也反駁所謂自導自演或遭仙人跳的揣測，並稱事發後他在房內崩潰大哭，一天一夜沒睡覺，不敢離開酒店怕被二次搶劫，也不信任酒店員工，直到中國大使館的保安來，他才離開酒店到安全屋。

藍戰非稱，當地警方已經立案調查，並調監控取證了 。他還強調，我不需要大家同情我，但我希望別無故的去猜忌與造謠。

藍戰非早年以遊戲主播身分在熊貓直播與鬥魚平台嶄露頭角，後成功轉型為旅遊博主，全網粉絲近2500萬。他曾因自曝收入引發熱議，他自稱如果全心發展商業化， 一年可賺進超過九位數（逾1億元人民幣，約1423.4萬美元），並稱他環遊世界的200萬元人民幣花費僅為其財富利息。

