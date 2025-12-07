中國網紅解說電影《芳華》涉「叫魂」 引年輕人借古諷今遭下架

電影《芳華》劇照。翻攝豆瓣電影



中國一名擁有百萬粉絲的B站博主「聊會電影吧」，上月起發布數則解說2017年中國電影《芳華》的影片，大受歡迎。他解說片中文革時代的人只知政委高幹，善良男主角只能卑微落魄活著，他才是「想站著的人，但最後跪了」，這類評論助燃失意年輕人怒火，播放量飆破3700萬，卻在上週五（12/5）遭下架。曾任職中國官媒的作家王海指出這是典型借古諷今的「叫魂事件」，「他們聊的從來不是電影，而是不公平」。

中國影片網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站）博主「聊會電影吧」，11月陸續上傳數則解說2017年中國電影《芳華》的影片，本片改編自嚴歌苓同名小說、馮小剛執導，描寫文革時期文工團的成員，樂觀陽光的男主角因故被趕到基層連隊，在戰爭中失去一手，落魄傷兵退伍後生活得卑微，女主角遭同儕歧視，下放到野戰醫院見證戰爭的殘酷，一度精神失常。

B站博主「聊會電影吧」上月起上傳數支影片解說這部電影，引發網友熱烈上傳彈幕十數萬條，就算深夜也有數萬人同時觀賞，並在「知乎」、「抖音」形成廣泛討論。

博主指文革由「那群官宦子弟最後贏得了全面勝利，資源、政策、市場、時代紅利全部佔盡」，這類言論頓時讓中國年輕人破防，譽為「社會解剖課與體制生存指南」、「人間清醒」、「借助影評手術刀在時代做最後病理解剖」。

網友忽對男主角在殘酷時代遭無情輾壓的卑微落魄有了共情共感，開始批評中產滑落、大廠裁員、權力任性、社會對立、階層固化，從男主角身上看到是高學歷但被被裁的自己、「卷到吐血卻被一腳踢開的我們」。

網友還說「你努力、你善良、你任勞任怨，結果升職的是領導的小舅子，分房的是有背景的同事，最後你受傷了，還得笑著說不礙事」、「考公上岸難似上青天，美團外賣騎手學歷越來越高，女騎手越來越多」，「突然發現自己不是天之驕子，而是可替代的螺絲釘」。

至於電影中的權貴子女則「青春無悔，永不變色」，「只要坐江山還是她爹，那江山和青春就還是她們的」，網友指這些人「天生就是龍門中人，從娘胎墜地就高高在岸上」。

曾在官媒「新華社」工作的中國作家王海昨天（12/6）微信公眾號「費里尼又碼字了」發文指這個影評引起的網路轟動是典型的「叫魂事件」。 王海說眾人在借古諷今，把《芳華》當鏡子而非當電影，「借《芳華》的殼，他們聊的從來不是電影，而是不公平、階層固化、職場壓迫，以及為什麼這麼努力這麼久依然沒有用。」

王海指出「過度解讀」是時代無所事事青年人的某種文化反動，當出口被封得越緊，借屍還魂的隱喻就越猖獗。

而當出現文化反動、借屍還魂的隱喻，將影評下架的輿情滅火處理方式，也就理所當然了。

