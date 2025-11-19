中國網紅赴柬埔寨探望男友後失聯 真相竟是涉詐騙、人口販運被捕

張慕澄前往柬埔寨後失聯，家屬憂心發尋人啟事，孰料竟是她涉詐騙。（翻攝自微博、柬中時報）

中國網紅「橙子姐姐」張慕澄11月初前往柬埔寨西哈努克港探望男友，卻驚爆失聯，其姊公開發聲，一度在中國社群引發問題。孰料今日卻出現反轉，張慕澄因涉及詐騙、與犯罪集團合作從事跨國人口販運，13日在金邊被捕。

據《封面新聞》16日報導，張慕澄11月初前往柬埔寨西哈努克港探望男友「龍哥」，原計畫13日返回中國，不過12日起手機關機與家人失聯，其姊公開表示，已無法聯繫妹妹超過72小時，並發布尋人啟事，而龍哥也同步失聯。

廣告 廣告

張慕橙家屬在社群媒體發聲求救。（翻攝自微博）

就在中國網友憂心張慕澄的安危時，一則消息讓他們瞠目結舌，據《柬中時報》報導，柬埔寨當局今（19日）證實，26歲中國籍張慕澄因涉及網路詐騙，以及與犯罪集團合作從事跨國人口販運，已於13日在金邊被警方逮捕。

金邊初級法院調查法官羈押令顯示，張慕澄涉嫌於10至11月期間參與多起網路詐騙活動與人口販運，法院依法於15日簽發羈押令，責令將其押送至今邊白梳監獄羈押，等待進一步審理。消息人士曝犯罪所得曾進到張慕澄帳戶。

更多鏡週刊報導

柬埔寨地獄波及韓人／男星是詐騙共犯！韓女應徵翻譯慘淪脫衣主播 靠1張照片奇蹟獲救

柬埔寨地獄波及韓人／遭虐殺大學生「回家了」！柬埔寨寺廟冰櫃幾乎已滿 他曝還有3韓人遺體

柬埔寨地獄波及韓人／「還不起債就去柬埔寨」 南韓高利貸猖獗竟變人口販運犯罪系統