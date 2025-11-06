中國網紅「北捷大戰台灣阿姨」實戰片流出！導火線曝

娛樂中心／巫旻璇報導

中國網紅「灣灣小月」，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，語氣激烈，引起外界撻伐。對此，陸委會6日回應，已注意到相關事件，將依程序展開調查。稍早，「灣灣小月」在抖音開直播時被網友問到，是否有關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己沒看新聞，因此並不知情，還表示經常遭遇網路攻擊，早已「免疫」，看來並未受到此次風波影響。

中國網紅「灣灣小月」近日因拍攝抖音影片引發爭議。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

根據這段10月15日上傳至抖音的影片，捷運車廂中，一名女乘客疑似發現「灣灣小月」正在錄影拍到自己，上前質問：「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己。」女乘客則回嗆：「哪裡來的？回你的國家。」，灣灣小月再度回嗆：「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」接著她情緒激動地咆哮：「我們倆現在下去，我們去找警察。」，疑似因正在錄影拍到對方，成為事件導火線。

灣灣小月回嗆：「自己國家都不認，真的沒見過這種人」。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）





影片畫面顯示，列車到站開門時，月台上看板寫著「新埔」字樣。事後「灣灣小月」將影片上傳抖音，並附上煽動性文字：「給大家看一下，現實生活中的青鳥。」影片曝光後，引起眾多網友撻伐，痛批她刻意製造對立、挑起仇恨，甚至有人呼籲政府應將其驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑回應，目前相關機關已在關注該案，是否採取進一步處理，仍待審查結果出爐後才能確定。「灣灣小月」稍早在抖音開直播時，有網友詢問她是否關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己平常不看新聞，因此並不知情，還提到長期以來經常遭到網路攻擊，如今早已「免疫」，言談間顯得相當淡然，似乎對這次爭議並未放在心上。

「灣灣小月」稍早在抖音開直播時，有網友詢問她是否關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己平常不看新聞，因此並不知情。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）













