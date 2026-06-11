中國網紅「整型整到臉歪」！認了多次填充變大小臉＋線雕崩線 痛喊話粉絲：別亂動刀

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中國初代網紅韋雪（韋婕妤）6月9日在直播中罕見坦言，早年遠赴韓國整形、多次全臉填充，如今造成臉部明顯歪斜、表情僵硬，並分享慘痛的線雕失敗經歷，引發網路上對過度醫美風險的熱烈討論。

直播中韋雪直面鏡頭，不避諱展示臉部狀況。長期填充加上舊有的整形後遺症，讓她的臉部整體向右偏移，形成大小臉。大笑時肌肉僵硬、五官扭曲，鼻子出現鼻孔不對稱、鼻樑歪斜等問題，蘋果肌也腫脹並失去原本線條，她甚至自嘲：「你們知道我為什麼不愛大笑了吧？」

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除此之外，她也聊到「少女線」線雕失敗的過程。當初醫師在術前未充分告知風險，結果她在手術過程中劇痛難耐，術後半個月仍無法正常進食，只能喝流質食物。沒想到術後第20天彎腰時，埋線突然崩斷，聯繫醫師卻只得到敷衍回應，還被告知半年內不能再做任何修復項目，讓她當場崩潰。

如今臉部變得歪曲，韋雪歸因於早年韓式整形、多次填充物位移以及長期側睡壓迫。她坦言有打算找原機構協商修復，並勸粉絲千萬別輕易嘗試線雕，畢竟臉一旦整壞了，就很難再救回來。

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