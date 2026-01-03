中國網美自爆睡多位頂級男星！遭抓包偷刪文「冤喊不是我」 網傻眼：已經是第三次了

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

中國網美司曉迪昨（2）日自爆和圈內多位頂級男星睡過，還預告今晚要公開大尺度照片，消息一出，多位藝人緊急發聲明闢謠，稍早有網友發現，司曉迪已悄悄將相關貼文刪除，改為發布「新的一年，我要好好愛自己」，此情也讓網友們摸不著頭緒，有人更直言「你已經是第三次了，每次發完就刪」。

中國網美司曉迪昨（2）日自爆和圈內多位頂級男星睡過，還預告今晚要公開大尺度照片。（圖／微博iamroosie）

司曉迪透過微博帳號「iamroosie」發文，聲稱曾和中國多位男星存在私密關係，名單中包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，前韓團EXO成員鹿晗更被點名是她「最愛的男人」，還疑似公開與他的床照；另外也曝光與林更新約見面時的對話紀錄，更加碼自爆和吳亦凡舌吻過等。

廣告 廣告

而先前在X平台出現同名帳號，內容更為露骨，疑似在對點名的男星們進行床上功夫評價，甚至預告在今日晚間10時30分開直播，暗示將公開敏感內容，揚言「好好看看你家哥哥另一面吧」。不過對於該X帳號，司曉迪下午在微博直呼是「假的假的假的！」

在多位被點名的男星陸續發聲明自清後，司曉迪已將所有貼文全部刪除，改發「新的一年，我要好好愛自己。」同時還告訴網友們是被盜用帳號，全部內容都是假的，此情令眾人相當困惑，就有熟知此番操作的網友紛紛湧入表示「你已經是第三次了，每次發完就刪」、「那你說點真的」、「你又騙我們了」。

有眼尖的網友發現，在多位被點名的男星陸續發聲明自清後，司曉迪便將所有貼文全部刪除。（圖／微博iamroosie）

更多FTNN新聞網報導

女網紅爆料風波續燒！改口與鹿晗「只是朋友」 轉戰X預告今晚公開「敏感內容」

女網紅震撼爆料！「睡過多名頂流」點名鹿晗、范丞丞 工作室怒斥不實：希望她早日康復

鹿晗身體不適突取消2海外演出！ 粉絲心疼喊：等你回來

