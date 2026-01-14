中國網美自爆「睡遍頂流男星」翻車！慘遭經紀公司切割 提告求償900萬元

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

中國網美司曉迪本月2日震撼發言「所有頂流都睡完了」，影射鹿晗、林更新、范丞丞等中國男明星，掀起娛樂圈粉絲熱議，遭點名的藝人紛紛發聲反駁。對此，司曉迪的經紀人王大發向社會大眾道歉，稱司曉迪的行為影響社會秩序，決定與司曉迪解除合約，並對她提起民事訴訟，並要求她賠償200萬元人民幣（約新台幣900萬元）違約金。

司曉迪的經紀人王大發向社會大眾道歉，稱司曉迪的行為影響社會秩序，決定與司曉迪解除合約，並對她提起民事訴訟。（圖／翻攝司曉迪微博）

司曉迪本月初在微博發文「所有頂流都睡完了」，點名多位男明星。針對此事，司曉迪經紀公司的負責人王大發發文向社會大眾道歉，指出司曉迪無視公司勸阻，在網路上胡言亂語，嚴重影響社會秩序。雖然王大發在事發當下試圖阻止司曉迪，但對方口頭答應後並未停止。

王大發透露，司曉迪長期用藥習慣異常，發文當天稱心情不好，一口氣服用40片安眠藥。公司起初試圖替她進行公關補救，但他們在內部會議中發現，司曉迪曾多次對公司撒謊。最終公司決定與司曉迪解除合約，對她提起民事訴訟，要求她賠償200萬元人民幣（約新台幣900萬元）違約金，並凍結其社群媒體帳號、收回所有權。

