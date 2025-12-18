中國網路審查再升級！「兵」字在抖音被禁 網民被迫改用B

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平自2012年上台以來，就加強網路言論審查，中國大部分網路平台在提及習近平，或與之相關的內容，都會遭到關閉留言區或開啟「精選評論」，於是習近平被網友稱為「習禁評」。除了與習近平有關內容，「六四事件」等一些敏感字詞也不能提，如今連「兵」這個詞在抖音(Douyin)平台也被列為敏感詞，導致一些歷史和軍事內容創作者被迫用B取代兵的荒謬現象。

總部位於紐約的中文網站「新高地」17日發表評論指出，在當今中國網路生態中，場無聲卻激烈的「語言戰爭」正在上演。有用戶查詢後發現，在抖音(Douyin)平台上「兵」字被視為敏感詞，導致歷史和軍事內容創作者被迫用B取代兵的現象，雖然中共黨媒在公開報導中還未用Ｂ取代兵，此事卻生動地反映了網路審查的極端化趨勢。這種自我審查已滲透到日常表達的方方面面，製造出一種荒誕而壓抑的氛圍：經典名句被扭曲，古語被改寫，整個網路語言仿佛進入了一個「Ｂ荒馬亂」的時代。

不戰而屈人之Ｂ，先禮後Ｂ，杯酒釋Ｂ權，Ｂ不血刃……這些原本雄渾的軍事智慧，如今在網民的調侃中變成了黑色幽默。類似的現象並非孤例。中國網民為了繞過嚴格的關鍵詞過濾系統，發明了無數啼笑皆非的替代方式：諧音字、字母縮寫、表情符號、拼音首字母，甚至倒寫或拆分漢字。這種「河蟹語」(和諧的諧音，意指審查)已成為中國網路的獨特文化景觀。

自習近平上台以來，網路審查力道明顯加強。根據多個獨立研究和洩露文件，中國網路的敏感詞數量呈現爆炸式成長。2020年1份洩露給某影音平台的敏感詞庫顯示，僅涉及習近平的組合詞就高達35,476個，包括各種暱稱(如「習大大」、「習包子」)與後綴的搭配(如「習近平+反腐」、「習主席+北戴河」)。公民實驗室2023年報告指出，中國主要搜索引擎和社群平台設置了超過6萬條審查規則，幾乎全部針對政治敏感內容。小紅書內部洩露文件顯示，在短短幾個月內，僅針對習近平的相關輿情就新增564個敏感詞。

這些敏感詞涵蓋廣泛：歷史事件(如「六四」、「天安門」)、人物(如劉曉波、維尼熊——因被用來比喻習近平而被禁)、社會運動(如香港、抗議)，甚至中性詞在特定組合下也會觸發屏蔽(如「加拿大國籍+習近平+大姐」)。審查不僅限於直接詞彙，還延伸到圖像、諧音和衍生表達。2018年修憲風波期間，「不同意」、「終身制」、「動物農場」甚至字母N(代表數學中的未知數，用於諷刺終身制)都短暫成為禁詞。

面對這種高壓，中國網民的創造力被逼到極致，誕生了大量荒誕替代詞：「維尼」或「小熊維尼」，以及熊表情符號。「包子」－習近平早年綽號，因一次買包子事件而起，後被禁。「狹頸瓶」－ 諧音「習近平」，用於諷刺。「灑椒」－來自習近平一次演講中疑似讀錯字「撒胡椒麵」，引發學歷質疑。「仙人跳」或「獻忠」－ 用於描述極端社會事件，間接批評習近平的治理。「潤」－ run的音譯，意指移民逃離中國，已成為熱門敏感詞。

但這些替代詞往往壽命短暫，一旦流行即被納入黑名單，迫使中國網民不斷創新。這不僅製造了語言的混亂，更反映了言論空間的極度壓縮。在這個「Ｂ荒馬亂」的時代，語言不再是自由表達的工具，而是充滿地雷的戰場。中國網民的黑色幽默是對審查的無奈反抗，卻也凸顯了現實的悲涼：當連「兵」字都可能觸雷，當經典文化被迫變形，中國社會究竟在恐懼什麼？

「新高地」的評論說，這種過度審查非但未能消滅異見，反而催生了更多隱晦的諷刺，讓荒誕成為常態。或許，當 「Ｂ荒馬亂」 成為網路禁詞時，中國離真正的兵荒馬亂已經不遠了。

