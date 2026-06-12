中國網路平台新規 負面企業資訊與口水戰禁上熱榜

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）中國加強網路平台企業負面資訊治理。根據中國國家網信辦公布的最新自律公約，要求網路平台嚴管侮辱謾罵、造謠誹謗企業家的言論，熱搜熱榜不得呈現人工智慧（AI）生成的企業負面訊息和企業家「口水戰」。

據中國官媒央視新聞報導，中國國家網信辦今天公布，在網信辦指導下，中國重點網站平台共同制定「整治涉企侵權信息優化營商網絡環境自律公約」，共10條。

其中，公約要求平台加強熱搜與榜單管理，不得呈現AI生成涉及企業的負面資訊，也不得炒作企業家「口水戰」、企業家私生活，以及未經核實的企業負面熱點事件。

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在演算法推薦方面，公約要求平台持續升級推薦機制，不得推薦專門蒐集企業、產業及企業家負面資訊的自媒體帳號，並對AI生成的企業負面內容予以限流。

公約提出，平台應主動清理經核實的涉及企業虛假不實資訊，並加強打擊網路水軍與機器人帳號，對發布統一話術或大量散布同質化企業內容的帳號進行處置。

中國國家網信辦有關負責人認為，公約有助凝聚業界共識，強化行業自律，提升營商網路環境，保護企業及企業家合法網路權益。下一步將持續督促網站平台落實相關要求，推動公約落地執行。（編輯：陳鎧妤）1150612