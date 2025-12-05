中國網軍全現形！Threads一招查看帳號IP國家 17萬訂閱YTR也被抓包了

近日Threads開始公開帳號地點，不少來自中國等境外網軍都現形了。（翻攝自Threads）

上個月馬斯克的社群平台X推出新功能，公開帳號用戶的所在地，讓匿名帳號都現蹤，近日Meta旗下的Threads也跟進，開放查看用戶的IP所在國家，這招意外讓許多謊稱是台灣人的中國網軍全現形！就連先前曾和四叉貓槓上的親民眾黨網紅「邏輯思考 x 有一說一」也被發現，他的地點其實來自中國。

不用再查電話電郵！ Threads一招揭露帳號位置

被台灣人暱稱「脆」的社群平台Threads，常見各種帶風向的匿名帳號發文，網紅四叉貓過去曾分享過一招，可以利用登入機制查看用戶的註冊電話或電子信箱部分資訊，從未打馬的部分查到對方對方的電話國碼或網域，藉此讓很多境外網軍曝光。

廣告 廣告

不過現在有更方便的方法可以查到帳號的IP國家了，因為Threads近日悄悄更新，將上個月X的新功能也納入其中，只要點開帳號的「關於此帳號」，就會顯示其帳號註冊的所在地。

作家謝知橋指出，很多在中國、印度、俄羅斯的帳號，共同點都在罵民進黨和青鳥。（翻攝自Threads）

自稱青鳥卻狂罵綠？ 匿名帳號現形「來自中國」

有很多網友發現，很多那種發文開頭就說「我是台灣人，但是XXXX」，或是自稱「青鳥、上次投給民進黨」但後續內容都在攻擊政府或民進黨的匿名帳號，一查幾乎全是來自中國。作家謝知橋也分享，在Threads開始顯示帳號地點後，「你會突然發現一堆對台灣政治很有興趣的人，都在中國印度越南俄羅斯……etc，而且共同點是都在罵民進黨跟青鳥。」

中國網軍急隱藏！ 吳思瑤反遭惡意改圖抹黑

此事一曝光立刻讓許多網友開始當起「柯南」，揪出境外網軍，但也有網友指出，似乎有些帳號並不會顯示確切位置，還是可以隱藏其位置。於此同時也有人惡意改圖，將民進黨立委吳思瑤的帳號位置改成中國，讓她立刻出面駁斥強調「假的！吳思瑤所在位置就在台灣，從未改變。」

吳思瑤遭改圖立刻澄清駁斥假消息。（翻攝自Threads）

白營網紅被抓包來自中國 反擊強調絕非網軍

也有網友發現，在YouTube擁有超過17萬人訂閱的白營網紅「邏輯思考 x 有一說一」，他的Threads帳號所在地點也是「中國」。此消息一出立刻引發熱議，有說直說不意外，但因為該粉專的幕後持有者李彥增過去被四叉貓爆料，他在台灣有被判刑的紀錄，其身分應該是台灣人；也有人指出他先前曾公開幫中共媒體《海峽導報》記者發聲澄清，質疑他是被中國吸收的網軍。對此他本人發文回應：「我是中國人，但我絕對．不是．中共網軍」，還強調：「我說過10000次我是中國人，也是台灣人了」。

白營網紅「邏輯思考 x 有一說一」也被抓包帳號地點在中國。（翻攝自Threads）

更多鏡週刊報導

拾荒婦離奇消失？清潔隊員電鍋事件「最大疑點」曝！ 律師：給緩刑很寬容了

網紅赴約聊投資…走出星巴克遭埋伏綁架！ 被搶550萬丟包桃機「錢拿不回來了」

網紅手搖飲不到2年玩完！逾20店倒光剩1家 網嘆：多少韭菜被割了