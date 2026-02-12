中國網軍忘刪「針對台人提示詞」！統戰手法大露餡

政治中心／周孟漢報導



中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，網路上的攻擊也層出不窮，而在如此頻繁的攻擊下，網軍難免也會「出包」！美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩近日就發文，透露有些「被中國內容農場控制」的臉書粉專，不小心忘記刪除那些「針對台灣人的提示詞」，統戰手法直接露餡，讓不少網友開酸「低階網軍大量失業」。

中國網軍大型翻車！忘刪AI指令成鐵證

王宏恩近日透過臉書發文，開頭就寫下「中國網軍用AI針對台灣人，但他們忘了刪除prompt」，透露最近挖到了好幾個證據，揭露中國內容農場控制的臉書粉專，透過AI生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容宣揚中國，強調「我們如此肯定，因為我們發現這些文章跟許多大學生以及期刊作者一樣，忘記把AI生成的prompt刪除」。

中國近年不斷文攻武嚇，網路上的攻擊層出不窮。（圖／美聯社提供）





鐵證曝光！AI 指令指名「面向台灣用戶」

王宏恩接著曬出「鐵證」，可以看到這個「被中國內容農場控制」的臉書粉專，文章一開始就是在敘述一段歷史，看似相當正常，但最後卻寫下「面向臺灣用戶，用繁體語言，重新編輯這個文章，字數控制在500，保留原文的開頭部分，不改變原文歷史真實性」。

王宏恩透露，有些「被中國內容農場控制」的臉書粉專，不小心忘記刪除那些「針對台灣人的提示詞」。（圖／翻攝自王宏恩臉書）





眼看內容刻意針對台灣人，王宏恩表示，過去雖然已經發現這些內容農場在「推動郭台銘參選」、「推動萊豬公投」，但這次的發現證實「有使用AI」、「的確就是針對台灣人客製化（而非海外華語讀者）」，透露這2個正是過去研究缺失的環節。最後，王宏恩指出，雖然現在用prompt大家都會，但假如是跨國、針對性、與中國官方有緊密接觸的單位特別對台灣讀者這樣做，當然就需要應對。這發現對於台灣以及美國的應對策略，產生不小的影響。

網友酸度爆表：業餘操作笑掉大牙

文章曝光後，立刻引發網友開酸「『不改變原文歷史真實性』＝不要糾正我瞎掰造謠的部分，真的滿滿惡意」、「低階網軍大量失業」、「一堆內容農場就中共搞出來的，現在有了AI更方便了，寫長文的門檻更低，操作人員的素質也可以降低」、「海外版的四邊包繩不打洞」、「這個複製貼上也太業餘，是分包10次以上的小小編嗎？」。

文章曝光後，立刻引發網友開酸。（圖／翻攝自王宏恩臉書）









