即時中心／高睿鴻報導

中國近年不斷加強對台灣施壓、統戰力道，且可從許多數據證實，國安局今（4）日就釋出「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，指出中共去年對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急 救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）侵擾數，平均每日達263萬次，較2024年成長6%。國安局另還揭露，中共網軍最常對能源、醫療、通訊、政府、科技這5領域下手。

廣告 廣告

國安局報告說明，在能源領域，中共滲透工控系統、積極設伏干擾。國安局指出，中共網軍密集探測我國石油、電力、天然氣等公、民營能源公司之網路設備及工控系統；另，企圖利用軟體更新時機，對我能源業者暗植惡意程式，目的在於，掌握我國能源產業運作機制、物資規劃及備援部署等營運計畫。

醫療領域方面，國安局表示，中共主要意在竊取個資、得以勒索傳散。國安局說明，中共網軍持續利用我國大型醫療院所網站系統弱點，以加密勒索軟體妨礙醫院運行，甚或竊取病歷個資、醫療研究成果等相關資訊。2025年，中共網軍將相關醫療機構駭竊資料，於暗網論壇兜售傳散至少20次，試圖達到資訊竊獲、經濟牟利與大眾恐嚇等多重目的。

再來則是通訊領域，國安局指出，中共網軍喜愛利用漏洞、潛伏路由。國安局說，中共網軍攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，再透過「中間人」（Man-inthe-Middle, MITM）攻擊模式（指攻擊者劫持通訊鏈路，且在通訊雙方不知情狀況下，攔截、竄改通訊內容），從中竊取通訊數據、用戶資料，以及滲透機敏與備援鏈路，進而伺機影響我國內、外通訊網路安全及韌性。

至於政府領域，則是結合時政、客製攻擊。國安局解釋，中共網軍針對我中央政府特定單位，以高客製化社交工程電郵，偽冒業務交流、或提供國際經貿及兩岸情勢報告等名義，並於附檔夾帶惡意程式，誘使目標對象開啟檔案後，植入後門竊資。尤在竊資後，予以加工改寫，並在暗網及特定論壇傳散，試圖蒐集我政府資訊，同時影響社會大眾對政府資安治理能力之信任。

最後則是科技領域，國安局表示，中共網軍相當置重晶圓軍工技術。國安局稱，中共網軍除鎖定我國科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業相關之上、中、下游供應廠商（含設計、製造及測試）。尤其利用供應鏈攻擊、社交電郵及漏洞滲透等多元手法，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報，謀支援中共自身科技及經濟發展，並避免在美「中」科技競合處於劣勢。

快新聞／中國網軍攻台有哪些目標？國安局全說了：最常對「這5領域」下手

國安局長蔡明彥。（圖／民視新聞資料照）

國安局總結道，2025 年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，多次指出中共就是全球網路安全威脅主要來源國。中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。

面對中共網駭威脅，國安局表示，將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。國安局也指，在2025年已與全球30多個國家推展網安合作、並召開資安對話及技術會議，機先掌握中共網軍攻擊態樣；同時，透過跨國資安合作網路，聯合查察惡意中繼站，以襄助政府決策及應變整備，提升我國關鍵基礎設施整體防護韌性及量能。

國安局最後也提醒國人，應重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共維我國整體網路安全。

原文出處：快新聞／中國網軍攻台目標曝光！國安局：最常對「這5類關鍵設施」下手

更多民視新聞報導

陳水扁驚爆「會被抓回籠」節目沒了！柯文哲：讓他趴趴走不是辦法

美國「不管台灣」是鬼話？她曝「活捉馬杜洛」後續劇本

中國網軍糗了！4大作戰手法被揭穿 國安局：每日攻擊台灣263萬次

