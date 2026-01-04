中國網軍糗了！4大作戰手法被揭穿 國安局：每日攻擊台灣263萬次

即時中心／高睿鴻報導

中國近年戮力對台灣發動統戰攻勢，其中包括網路軍隊，持續對我國關鍵基礎設施發動攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新。對此，我國國安局近期完成「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，使國人了解網安威脅趨勢發展。

首先，報告明確點出，中共對我網駭侵擾逐年上升。國安局指出，2025年國安情報團隊掌蒐重大資安事件，發現中共對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急 救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）侵擾數，約達平均每日263萬次，較2024年成長6%。顯示中共對我國關鍵基礎設施進行全面性駭侵，伺機干擾、癱瘓我國政府及社會正常運作，以配合平時及戰時，對台發動複合式威脅之戰略需求。

此外，與2024年相較，去年中共網軍對我國關鍵基礎設施的攻擊，以能源、緊急救援與醫院領域增長最為明顯。另一方面，國安局也指，中共對我國網駭，具備政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性。國安局表示，全年共軍對我國進行40次「聯合戰備警巡」，其中，中共網軍同步配合、升高對我國資安侵擾活動，共計約 23次。

另外，每當我國遭逢重大慶典、政府高層發表重要談話、出訪時，中共亦會升高網路侵駭活動，企圖干擾我政府施政與社會民心，並對我進行複合式威懾。尤其2025年5月總統就職週年期間，到達年度高峰。

國安局另指，中共對我國關鍵基礎設施進行網路駭攻，主要有4大攻擊手法，包括「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等，靈活交錯運用。

軟硬體漏洞攻擊方面，國安局表示，在中共對我網駭手法中，占比超過5成，反映中共積極蒐集國內產、官學界發掘之網路漏洞，並用以擴充「漏洞武器化」之技術能量。中共也持續專研國際資通設備大廠、或我政府共約採購之軟硬體漏洞，並鎖定未修補之關鍵基礎設施資通設備，藉以規避使用者身分登入驗證機制，進而取得設備管理權限駭侵竊資。

至於分散式阻斷服務攻擊，國安局提到，中共網軍利用大量「殭屍網路」（Botnet），同時發送高頻次連線服務請求，干擾關鍵基礎設施對外網路運行，造成服務延遲或癱瘓，企圖影響我民生正常運作。

社交程式攻擊方面，國安局指出，中共網軍善於偽裝合作對象往來電郵，誘使特定目標點擊惡意連結、開啟惡意附加檔案，或運用「點擊修復」（ClickFix）手法，假冒錯誤訊息或更新提示等，誘使受駭者執行惡意程式，以伺機取得更高系統權限。

最後則是供應鏈攻擊，國安局表示，中共網軍亦試圖入侵我關鍵基礎設施供應商及合作企業，透過共用系統、更新機制、設備維護等管道，竊取合法身分掩護非法活動，對關鍵基礎設施，進行惡意程式擴散與部署。

