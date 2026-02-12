中國網軍開始用AI了！學者抓包提示詞未刪 竟打上「面向臺灣用戶」

學者王宏恩發現，中國粉專已開始使用AI大量製造文章散佈，部分粉專出現提示詞忘記刪的狀況。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 中國網軍開始用AI量產文章了！美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩發現，有中國經營的臉書粉專利用AI生成文章，忘記刪除「面向臺灣用戶」提示詞。

王宏恩透過臉書發文表示，最近挖到了好幾個證據，揭露中國內容農場控制的臉書粉專，透過AI生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容宣揚中國。之所以如此肯定，是因為發現這些文章跟許多大學生以及期刊作者一樣，忘記把AI生成的prompt刪除，如圖所示。

王宏恩貼出一帳號名稱為「人物故事奇談」的中國經營粉專，是一個介紹中國人物的粉專帳號，貼文末尾的prompt內容忘記刪除，「面向臺灣用戶，用繁體語言，重新編輯這個文章，字數控制在500，保留原文的開頭部分，不改變原文歷史真實性」。

王宏恩也指出其他案例，有粉專發現到prompt沒刪除，事後補刪，但可在編輯歷史裡找到，可見中國網軍也知道這個prompt要刪除的。

王宏恩指出，過去雖然已經發現這些內容農場在推動郭台銘參選、推動萊豬公投，但這次的發現證實這些內容農場粉專有使用AI、也確實就是針對台灣人客製化，而非海外華語讀者，這兩個是過去研究所缺失的環節。

王宏恩認為，雖然現在用prompt大家都會，但假如是跨國、針對性、與中國官方有緊密接觸的單位特別對台灣讀者這樣做，這是需要應對的事情。

他也在思想坦克撰文提到這類中國內容農場文章，可直接連結到中國網信辦與宣傳部，大量參雜中國愛國主義以及反日內容，與中國官方方向一致，利用AI重修貼文也可避免被抓到源頭，或因相同內容被降觸及。

