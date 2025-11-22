中國緊咬高市早苗有弦外之音？林佳龍認中日衝突仍可控：台灣要繼續做這事

日本首相高市早苗月初在國會就「台灣有事」的假設性情境答辯，引發中國大動干戈，連續以發布旅遊警示、留學預警、暫停日本水產品進口、喊卡日本牛肉進口磋商等手段報復，要求高市早苗撤回發言。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時分析，中日緊張情勢仍在可控範圍內，外界要看出北京的弦外之音，台灣此時則不宜火上澆油，觀察雙方折衝結果。

高市早苗7日於日本眾議院預算委員會答詢時，被在野黨立憲民主黨議員岡田克也追問「台灣有事」議題。高市早苗指出，台灣「有事」有很多不同情境，中國可能會採取海上封鎖、認知作戰，但若真的動用戰艦並使用武力，就可能構成緊急事態；她強調，實際發生事態仍要根據個別具體情況，由政府綜合所有情報做判斷，但若真的發生武力攻擊，構成緊急事態可能性很高。前述說法引發中國強烈反彈後，高市早苗21日受訪時重申，政府的立場是一貫的，並未回應是否要撤回答辯說法。

林佳龍19日下午接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪，節目於今（22）日晚間播出。林佳龍指出，外界應正確認知情勢，高市早苗是言所當言，她對印太戰略，尤其是台灣在第一島鏈上的角色很清楚。事實上，前首相安倍晉三提出的「台灣有事，就是日本有事」，中間有個很重要的是「日美安保有事」，若中國對台灣採取軍事行動，美國的反應會牽動日本，這是最重要的背景。

指高市早苗已退一步 林佳龍：中共軍演只是借題發揮

林佳龍提到，高市早苗事後表達其答辯符合日本政府一貫立場，因此不打算撤回或取消，但會反省未來不再對假設性情境作明確說明，這其實就是退了一步、有意降溫。高市早苗作為政策控，其實對相關議題有深入研究，日本普遍對高市早苗說法沒有太多責備，民調也升高，但中共斷章取義，好像「抓到」日本會介入台海衝突的把柄，但高市早苗的發言內容，就是日本一如既往的大戰略。

林佳龍分析，中共雖然不會輕易放過高市早苗，但衝突若持續升高，對中共來說也會失控，例如解放軍在黃海的實彈演習，其實都是例行演習且規模很小，但透過央視等官媒放大，鬧得好像兵兇戰危，實則只是剛好借題發揮。北京其實意在對日本極限施壓，對高市早苗政策路線劃設紅線，因為中共對高市早苗的印太戰略感到擔憂，企圖瓦解第一島鏈的單一戰場，菲律賓也正遇到類似狀況。

曝中共緊咬有弦外之音 林佳龍：正鋪陳可攻擊話題

林佳龍說，中共不願下台階，除了是對高市早苗，外界還必須要看出弦外之音，是有意轉移國內問題焦點，以及想對美國傳遞訊息。中共今年以抗日戰爭勝利、二戰結束聯合國成立、光復台灣，這「3個80年」進行民族主義、愛國主義的動員，台灣方面不為所動，讓北京找不到藉口號召，但中共正面臨國內經濟下行、投資減少、失業率高及美中貿易衝突，使中共正在鋪陳可以攻擊的話題。

林佳龍續指，中國除了經濟問題很嚴重，中共軍委會在四中全會時7個軍委只剩4個，中國國防部也一直清洗，都是中國國家主席習近平最大的內憂；另一方面，習近平才剛跟美國總統川普（Donald Trump）會晤，本來到明年4月川習再會前，都還有空間處理國內問題，若現在升高中日緊張情勢，難保不會引起美國反應，因此中共也不至於再升高衝突，情勢還是在可控的範圍內。

提醒看情勢別火上澆油 林佳龍：持續觀察折衝結果

「台灣在這個時候，就是要對情勢掌握，我們慢慢了解。」林佳龍表示，中日關係還有美中關係的局外局，台灣在看待相關情勢時，也不要火上澆油、見獵心喜，避免衝突失控、擦槍走火，應繼續加強台日間的民主價值、安全同盟及經濟安全的「戰略3鏈」，阻止中共威權擴張、強化第一島鏈休慼與共的安全關係及半導體等供應鏈，並持續觀察中日雙方最終會有什麼樣的折衝結果。

林佳龍提醒，高市早苗的相關發言，其實也是基於日本的國家利益，因為過去各種演習都顯示，中共若要武力侵犯台灣，很可能會先攻擊日本、菲律賓，但全世界也已逐漸理解中共的文攻武嚇已不局限於台灣，威權擴張跟威脅的野心也不止於台灣，還意圖跨出第一島鏈，並將所有來往都當作武器，「他是槍桿子出政權、一個無產階級專政，他是透過這種政治在掌握經濟、社會、文化。」

