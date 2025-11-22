中國緊咬高市早苗有弦外之音？林佳龍認中日衝突仍可控：台灣要繼續做這事
日本首相高市早苗月初在國會就「台灣有事」的假設性情境答辯，引發中國大動干戈，連續以發布旅遊警示、留學預警、暫停日本水產品進口、喊卡日本牛肉進口磋商等手段報復，要求高市早苗撤回發言。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時分析，中日緊張情勢仍在可控範圍內，外界要看出北京的弦外之音，台灣此時則不宜火上澆油，觀察雙方折衝結果。
高市早苗7日於日本眾議院預算委員會答詢時，被在野黨立憲民主黨議員岡田克也追問「台灣有事」議題。高市早苗指出，台灣「有事」有很多不同情境，中國可能會採取海上封鎖、認知作戰，但若真的動用戰艦並使用武力，就可能構成緊急事態；她強調，實際發生事態仍要根據個別具體情況，由政府綜合所有情報做判斷，但若真的發生武力攻擊，構成緊急事態可能性很高。前述說法引發中國強烈反彈後，高市早苗21日受訪時重申，政府的立場是一貫的，並未回應是否要撤回答辯說法。
林佳龍19日下午接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪，節目於今（22）日晚間播出。林佳龍指出，外界應正確認知情勢，高市早苗是言所當言，她對印太戰略，尤其是台灣在第一島鏈上的角色很清楚。事實上，前首相安倍晉三提出的「台灣有事，就是日本有事」，中間有個很重要的是「日美安保有事」，若中國對台灣採取軍事行動，美國的反應會牽動日本，這是最重要的背景。
指高市早苗已退一步 林佳龍：中共軍演只是借題發揮
林佳龍提到，高市早苗事後表達其答辯符合日本政府一貫立場，因此不打算撤回或取消，但會反省未來不再對假設性情境作明確說明，這其實就是退了一步、有意降溫。高市早苗作為政策控，其實對相關議題有深入研究，日本普遍對高市早苗說法沒有太多責備，民調也升高，但中共斷章取義，好像「抓到」日本會介入台海衝突的把柄，但高市早苗的發言內容，就是日本一如既往的大戰略。
林佳龍分析，中共雖然不會輕易放過高市早苗，但衝突若持續升高，對中共來說也會失控，例如解放軍在黃海的實彈演習，其實都是例行演習且規模很小，但透過央視等官媒放大，鬧得好像兵兇戰危，實則只是剛好借題發揮。北京其實意在對日本極限施壓，對高市早苗政策路線劃設紅線，因為中共對高市早苗的印太戰略感到擔憂，企圖瓦解第一島鏈的單一戰場，菲律賓也正遇到類似狀況。
曝中共緊咬有弦外之音 林佳龍：正鋪陳可攻擊話題
林佳龍說，中共不願下台階，除了是對高市早苗，外界還必須要看出弦外之音，是有意轉移國內問題焦點，以及想對美國傳遞訊息。中共今年以抗日戰爭勝利、二戰結束聯合國成立、光復台灣，這「3個80年」進行民族主義、愛國主義的動員，台灣方面不為所動，讓北京找不到藉口號召，但中共正面臨國內經濟下行、投資減少、失業率高及美中貿易衝突，使中共正在鋪陳可以攻擊的話題。
林佳龍續指，中國除了經濟問題很嚴重，中共軍委會在四中全會時7個軍委只剩4個，中國國防部也一直清洗，都是中國國家主席習近平最大的內憂；另一方面，習近平才剛跟美國總統川普（Donald Trump）會晤，本來到明年4月川習再會前，都還有空間處理國內問題，若現在升高中日緊張情勢，難保不會引起美國反應，因此中共也不至於再升高衝突，情勢還是在可控的範圍內。
提醒看情勢別火上澆油 林佳龍：持續觀察折衝結果
「台灣在這個時候，就是要對情勢掌握，我們慢慢了解。」林佳龍表示，中日關係還有美中關係的局外局，台灣在看待相關情勢時，也不要火上澆油、見獵心喜，避免衝突失控、擦槍走火，應繼續加強台日間的民主價值、安全同盟及經濟安全的「戰略3鏈」，阻止中共威權擴張、強化第一島鏈休慼與共的安全關係及半導體等供應鏈，並持續觀察中日雙方最終會有什麼樣的折衝結果。
林佳龍提醒，高市早苗的相關發言，其實也是基於日本的國家利益，因為過去各種演習都顯示，中共若要武力侵犯台灣，很可能會先攻擊日本、菲律賓，但全世界也已逐漸理解中共的文攻武嚇已不局限於台灣，威權擴張跟威脅的野心也不止於台灣，還意圖跨出第一島鏈，並將所有來往都當作武器，「他是槍桿子出政權、一個無產階級專政，他是透過這種政治在掌握經濟、社會、文化。」
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 14 小時前
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事EBC東森新聞 ・ 13 小時前
連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。太報 ・ 13 小時前
不是老化！久坐像「壓彈簧」 醫揭1招救腰痛：比運動更有效
腰痠背痛不一定是老化，可能是久坐所致。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，久坐對於腰椎的影響，就像用力壓住彈簧不放，累積久了，腰部肌肉、血流、脊柱周邊組織都可能失衡。民眾可以嘗試「坐30分鐘、站15分鐘」，有助於減少椎間盤壓力、促進血液循環、提升專注力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。中時新聞網 ・ 14 小時前
無懼中共通緝令！ 沈伯洋現身荷蘭法院嗆聲
中共日前以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，然而沈伯洋不僅未受影響，還與立委范雲一同前往荷蘭出席國際自由聯盟會議。他特地在審判獨裁者的海牙國際刑事法院前拍攝影片，公開回應中共的通緝令。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓
近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。中時新聞網 ・ 14 小時前
影/俄軍祭出「黑科技」壓制？栗正傑：烏軍通訊癱瘓、戰線崩解
俄烏戰爭進入第4年，俄軍近期透過強化電子干擾，使烏軍前線通訊多次中斷，各地包圍戰陸續形成，退將栗正傑表示，烏克蘭缺乏有效「跳頻」反制技術，造成指揮鏈斷裂。中天新聞網 ・ 1 天前
美擬升級對委內瑞拉行動 傳考慮推翻馬杜洛政權
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國川普政府正擴大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓之際，美國官員告訴路透社說，華府預計數日內將對委國展開新階段行動，包括考慮推翻馬杜洛政權。中央社 ・ 4 小時前
美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普今天表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。中央社 ・ 10 小時前
高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，中共文攻武嚇不斷，如今甚至扯上日本首相高市早苗的車牌，稱她的車牌號「37-77」，正是1937年7月7日「盧溝橋事變（七七事變）」日期，不過這樣「強行牽拖」的行徑，就連中國網友都看不下去。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆
韓國人氣女團TWICE出道10年終於在今（22日）晚獻出台灣首場演出，除了台灣成員子瑜，特別準備了一封信，感謝歌迷的不離不棄。TWICE今晚也為了台灣ONCE準備許多驚喜，甚至演唱了中文歌〈日不落〉。鏡報 ・ 14 小時前
台南議員李宗霖迎娶卡關 開村內廣播請新娘鄉親幫忙
台南市無黨籍議員李宗霖22日到嘉義縣太保市田尾里，迎娶當地里長陳獻發的二女兒陳嘉伶，見他衝到村內廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙給愛心貼紙，他得收集足夠的愛心貼紙才算過關，他像選舉宣傳一般廣播，講的讓老丈人在旁一直笑。新娘姐妹設計的有趣關卡，包括計步器的數字要到1314，新郎答錯題目要吃檸檬片等，增添不少趣味。中時新聞網 ・ 14 小時前
G20領袖聯合宣言 籲保護礦物供應促烏克蘭等地和平
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅，並努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。中央社 ・ 14 小時前
李登輝紀念學術討論會登場 跨國學者討論台海危機解密檔案
為紀念前總統李登輝在民主改革、國家治理與外交布局上的貢獻，國史館與李登輝基金會將於本週六...銳傳媒 ・ 1 天前
（有影片）／祖孫齊上陣！彰化拉密大賽笑聲滿場 動腦又動手！
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】老小一起動腦、同樂一整天！彰化縣「銀髮換數師─拉密大賽」今（22）日 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交
國際中心／綜合報導宏都拉斯將在本月30日舉行總統大選，「外交走向」成為選戰最受矚目的焦點。自2023年卡斯楚政府宣布與台灣斷交、轉向與中國建交後，當地多個產業接連受創，導致民怨飆升。兩名主要反對派候選人因此提出「重新與台灣建交」的政見，試圖挽回經濟頹勢。民視 ・ 19 小時前
金馬62／李筑芯追思影人驚豔全場 背景照片「未見于朦朧」
金馬獎今晚頒發，典禮中年度「懷念已故影人」單元登場，早前曾在網路瘋傳「今年9月意外身亡的中國大陸男星于朦朧將出現在追思名單」的謠言，也在典禮上正式被打破。當大螢幕上一張張逝去影人的照片輪番出現時，最後壓軸的是台灣影壇重要人物顏正國，並未見于朦朧身影。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中國跨國鎮壓
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，她提到中國對台灣的脅迫行動不斷升級，呼籲自由世界支持台海和平、支持台灣有意義地參加國際組織，並對中國跨國鎮壓採取具體行動反制。中央社 ・ 14 小時前
旗山2萬人造勢！ 林岱樺再控檢調追殺「斷手斷腳」
要爭取綠營提名，參選高雄市長的林岱樺，今天（22）挺進高雄旗山，舉辦大造勢，並喊出「2萬人到場」。而身陷助理費案的林岱樺，在台上情緒激動，不斷嗆檢調配合媒體追殺，「用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，並表示自己只有一個卑微的請求，就是請民進黨給她一個公平的初選。TVBS新聞網 ・ 14 小時前