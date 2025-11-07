中國緊握關鍵稀土 專家：台灣宜加速建立自主供應鏈

美、中近期達成關稅與稀土管制的休戰協議，但中國仍牢牢掌握稀土資源。專家認為，雖短期對台灣關鍵產業影響有限，但台灣應加速建立自主供應鏈，強化國際合作與本地技術量能，才能逐步擺脫對中國的依賴。

工研院產業科技國際策略發展所經理廖鎔榆以「電子材料的挑戰：碳足跡、關鍵礦物與量子新世紀」為題發表演說。他指出，各國積極發展科技、國防以及能源產業，帶動關鍵礦物與稀土需求，使得這類關鍵礦物成為地緣政治的籌碼。

自2023年起，中國陸續收緊稀土技術與出口管制，並於今年10月再度祭出新禁令。雖然美、中雙方近期達成關稅與稀土管制的休戰協議，但中國仍緊握稀土資源，稀土政策已成為中國在科技戰中的長期戰略籌碼。

廖鎔榆分析，中國管制邏輯不是貿易手段，而是採行軍商兩用源頭管制，中國後期的管制參照美國瓦森納協定，作為美國晶片封鎖的反制工具。他說：『(原音)中國管制邏輯不是商業邏輯，其實是軍商兩用。最早美國是以AI封鎖去管制相關半導體的產業及晶片及技術進入中國，所援引的條例就是瓦森納協議，軍商兩用的管制，防止軍事武器的擴散。』

廖鎔榆進一步說明，由於稀土、鎵、鍺等關鍵礦物超過5成在中國提煉，中國控制出口意味能控制價格、影響製造節奏與供應鏈安全。至於禁令對全球市場的影響，他舉例，耐高溫稀土永磁是馬達核心材料，出口管制恐影響車用電子、無人機等產業。另外，出口管制導致鎢價飆升，用於半導體的六氟化鎢價格上漲超過2倍，增加業者製造成本。

針對台灣的挑戰與風險，廖鎔榆指出，台灣缺乏礦源，進口高度依賴中國，未來應加速建立自主稀土供應鏈，擺脫對中國的結構性依賴，確保原料供應自主、強化國際合作與本地技術能量。

他並補充指出，工研院已開發相關技術，屬於公斤級提煉的實驗等級，未來將擴大量能，並將技術移轉給企業，國內也已有廠商表達合作意願；環境部則推動回收再利用，強化本地循環，進一步完善台灣的關鍵礦物供應鏈。