中國緊縮稀土出口衝擊各國 立院成立聯盟盼發展技術取稀土

近期中國擴大稀土管制，衝擊國際上國防、汽車、晶片等產業，作為戰略物資的稀土，國內不生產，其實國內超過9成靠進口的關鍵戰略金屬有4大類，除了稀土，還有對經濟高度重要的單一金屬銅鋁鎢，半導體晶片、高階電子零組件所需的稀貴金屬金銀鉬等，或是做鋰電池的能源金屬鋰鈷鎳，深受地緣政治與價格波動影響。

台灣能源技術服務產業發展協會創會理事長陳輝俊表示，「光一個化學產品沒有的話，就斷鏈了，生產就斷了。」

經濟部產業發展署代表說：「金價銀價各種金屬，老實講也非常貴，那這個波動的話，對產業的發展老實講也不是一個好事。」

稀土由17種元素組成，被譽為「工業黃金」，應用於無人機、電動車的馬達，國內不生產但並非完全沒資源，從廢家電、廢棄電動車馬達可提取，但業者反映最大困境之一就在於技術缺口。

環境部資源循環署科長簡鈺晴認為，「缺乏大型或者是高純度的，這些冶煉精煉設施設備。也就是說雖然我們可以把垃圾變成雜質較多的金屬粉，但是很難變成產業能夠直接使用的，一個高純度的一些金屬材料。」

從廢棄物取得戰略資源是城市礦山概念，前環保署長沈世宏指出，台灣必須突破的，正是無法留在國內再利用的現況。

台灣碳公益行動基金會董事長沈世宏表示，「它不但要讓它回收還要為自己所用，不像我們現在台灣的問題是這樣。我回收了，可是那個有價金屬，不是我們自己能夠生產，都送去給人家了是吧。我們現在就是要糾正這樣的，改變這樣的一個問題。」

沈世宏指出，稀有金屬或稀土元素也將深深影響綠能發展，光電板與風機未來可能面臨嚴重短缺，像是歐盟也希望2030年前希望讓戰略原料，有25%來自回收。而上午在立委號召下，國內正式成立關鍵原物料與循環經濟促進聯盟，要來提升產業韌性與國家安全。