中國總領事揚言斬首引爭議 日方強烈抗議要求說明

中國駐大阪總領事薛劍8日針對日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭顱就應該毫不猶豫斬掉」引發爭議。日本政府今天(10日)表示，已經對此向中國政府表達強烈抗議。

日本讀賣新聞報導，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰9日已經向中國駐日大使館抗議。日本內閣官房長官木原稔則在今天(10日)上午的記者會上表示：「這個發言的意圖仍不明確，但中國駐外機構代表的這種言論極為不恰當。」

木原稔說，外務省和駐中國大使館已經向中國提出強烈抗議，並要求迅速刪除相關投稿。部分相關投稿9日晚間已經無法閱覽，將繼續要求中國提出明確說明。

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」(發生緊急狀況)伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

中國駐大阪總領事薛劍8日在X上轉發高市早苗發言的相關報導，並表示：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」，並附上憤怒的表情符號。這則貼文現在已經刪除。