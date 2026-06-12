中國罕見以「危害國安」罪名逮捕美國公民 時機引人聯想

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緬甸領導人敏昂萊預定下週赴中國進行國事訪問；圖為2025年3月他赴俄羅斯訪問。路透社



中國外交部今天（6/12）舉行例行記者會，發言人林劍證實當局逮補一名美國公民，稱其涉嫌從事間諜活動，危害國安，並已通知美國領事館。外媒報導中國以此罪名逮補美國公民之舉實屬罕見，被捕者應為曾批評緬甸軍政府的政治學者敏辛（U Min Zin）；中國外交部今宣布，緬甸總統敏昂萊預定下週一（6/15）訪問中國。

新華社報導，中國外交部今在例行記者會證實，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing），應中國國家主席習近平之邀，將於下週一至週五（6/15-19）對中國進行國事訪問。

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路透社報導，中國外交部發言人林劍同時證實，當局逮補美國公民敏辛，稱其涉嫌從事間諜活動，危害中國國家安全，並稱已將其被捕消息通知美國駐廣州總領事館。

《紐約時報》報導，敏辛上週三（6/3）在鄰近緬甸的雲南昆明失蹤，報導指中國罕見以危害國安罪名逮捕美國公民。

根據倡導釋放中國在押人員的「對話基金會（Dui Hua Foundation）」創辦人康原（John Kamm），中國目前對約200名美國公民採取某種形式拘留，包括因涉毒入獄或涉商業財務糾紛遭限制出境，但目前無其他美國公民因危害國安被拘留。

《紐時》引述本要邀請敏辛前往演說的尼泊爾智庫「社會創新與外交政策中心（CESIF）」，其網站介紹敏辛為政策研究機構「緬甸戰略與政策研究所（ISP-Myanmar）」創辦人之一兼執行主任，該機構「致力於在緬甸促進民主領導力並加強公民參與」。

《紐時》指敏辛成立的「緬甸戰略與政策研究所」總部最初設在緬甸仰光，2021年軍事政變後在不同地點開展工作，敏辛曾在美國、緬甸居住，目前常住泰國。該報試圖聯繫其妻，未獲回應。

根據該報，敏辛曾在《紐時》、《外交政策》等媒體撰寫評論，曾指緬甸軍方「似乎認為自己可以通過殘酷鎮壓、解散曾經執政的全國民主聯盟，以及威脅終生監禁該國前實際領導人翁山蘇姬等方式，強行推進下一次選舉」。

時值緬甸總統赴中國進行國是訪問前夕，中國罕見以危害國安之名，逮補批評緬甸軍政府政治學者，此時間點不免引人聯想。

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